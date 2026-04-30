Пекин хорижий сайёҳлар учун GO BEIJING платформасини ишга туширди
ASTANА. Кazinform — Пекин хорижий меҳмонлар учун ягона рақамли GO BEIJING платформасини ишга туширди. Лойиҳа сайёҳлар учун саёҳат ва кундалик хизматларни соддалаштиришга қаратилган, деб хабар беради Хinhuа.
Платформа шаҳар бошқармалари ва Alipay тўлов хизмати томонидан ишлаб чиқилган. Лойиҳада туризм, савдо ва солиқ тузилмалари ҳам иштирок этган.
Alipay иловаси фойдаланувчиларга 16 тилда 39 та хизматни таклиф этади. Улар орасида чипта ва меҳмонхона брон қилиш, саёҳатни режалаштириш хизматлари бор. Бундан ташқари, сунъий интеллект қўлланмасини ўз ичига олган рақамли воситалар ҳам мавжуд.
Бундан ташқари, "саёҳат ҳамёни" функцияси ишлайди. Бу чегаралараро ўтказмалар орқали ҳисобни тўлдириш ва Хитой ичида тўловларни амалга ошириш имконини беради. Ушбу хизмат 40 та мамлакат фуқаролари учун мавжуд.
Шуни таъкидлаш керакки, Пекин чет элликлар учун шароитларни яхшилашда давом этмоқда. Масалан, Шоуду ва Дасин халқаро аэропортлари ҳудудларида молиявий ва транспорт хизматларини ўз ичига олган асосий хизматларни кўрсатувчи 20 дан ортиқ бир марталик хизмат кўрсатиш пунктлари мавжуд.
Хитой пойтахтига саёҳатларга қизиқишнинг ортиши, шунингдек, визасиз режимнинг кенгайиши билан ҳам боғлиқ. Йил бошидан бери Пекин чегара ўтказиш пунктларидан 7 миллиондан ортиқ одам ўтди. Бу ўтган йилга нисбатан 13,3 фоизга кўп. Ҳозирда Хитой 50 та мамлакат учун бир томонлама визасиз режимни жорий этди ва 240 соатлик транзит билан киришга рухсат берилган мамлакатлар рўйхатини 55 тагача кенгайтирди.
