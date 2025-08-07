Pegasus Airlines ҳаво кемасида пауэрбанкдан фойдаланиш таъқиқланди
ASTANA. Kazinform – Туркиянинг арзон чиптали авиакомпанияси Pegasus Airlines йўловчилар учун янги қоидани жорий қилди: эндиликда ҳаво кемаси бортида пауэрбанклардан (портатив қувват манбалари) фойдаланиш қатъий таъқиқланади.
Авиакомпания бу ҳақда расмий хабарномани ўз расмий сайти ва ижтимоий тармоқларда эълон қилди.
Янги тартибга кўра, йўловчилар пауэрбанкни фақат қўл юкида олиб юриши мумкин, аммо парвоз вақтида ундан фойдаланиш ёки USB портлар орқали қурилмаларни қувватлашга рухсат этилмайди.
Pegasus Airlines вакилларининг таъкидлашича, мазкур чеклов парвоз хавфсизлигини таъминлаш мақсадида жорий этилган. Авиакомпания маълумотига кўра, литий-ион аккумуляторлари нотўғри фойдаланилганда ёки шикастланган тақдирда ёнғин келтириб чиқариши мумкин, шу боис эҳтиёт чоралари кўрилмоқда.
Қоидаларни бузган йўловчиларга экипаж томонидан огоҳлантириш берилади. Агар талаб бажарилмаса, маъмурий чоралар, жумладан, самолёт қўнганидан кейин мажбурий равишда тушириб юбориш ёки «исталмаган йўловчилар» рўйхатига киритиш мумкин.
Авиация хавфсизлиги соҳаси мутахассислари шунга ўхшаш амалиёт бошқа халқаро авиакомпанияларда ҳам қўлланилишини қайд этмоқда. Бу – самолёт сингари ёпиқ жойда портатив электроника қурилмаларининг қизиши билан боғлиқ ҳодисалар сони кўпайиб бораётгани боис қабул қилинган чора.
Pegasus Airlines ўз йўловчиларига сафар олдидан қурилмаларини тўлиқ қувватлаб олиш ва янги қоидалар билан аввалдан танишиб чиқишни тавсия этади.