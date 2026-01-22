Павлодарда Тасмола маданияти усталари томонидан ясалган қадимий ханжар сақланмоқда
PAVLODAR. Kazinform – Иртиш(Ертис) бўйидаги музейларда қозоқ заминини макон этган қадимий қабилаларнинг турмуш тарзи ва ҳарбий санъатига оид кўҳна ёдгорликлар мавжуд. Шулардан бири – Тасмола маданиятига оид қурол-яроғ турлари.
Бизнинг давримиздан аввалги VIII асрнинг охири – VII асрнинг бошларида Буюк Дашт тарихида янги давр - эрта темир асри бошлангани маълум. Бу давр фанда "Тасмола маданияти" деб аталади. Номи ҳам Тасмола дарасидаги ўзига хос дафн қилиш жойлари билан боғлиқ. Айнан шу маданият Иртиш-Баян ҳудудидаги қадимий қабилаларнинг турмуш тарзи, дунёқараши, ҳарбий ва хўжалик анъаналарини тасвирлайди.
Потанин номидаги тарихий-ўлкашунослик музейи фондидаги ханжар ўша даврнинг технологик имкониятларини яққол кўрсатади. Тўлиқ темирдан ясалган қуролнинг узун, ингичка қилиб ясалган тиғи ва икки томонга узайган жойи уни тўғридан-тўғри ҳарбий ёки ов мақсадларида фойдаланилганини исботлайди. Дастагидаги икки спираль шаклидаги безакли ўрам – Тасмола усталарига хос бадиий ечимлардан бири. Вақт ўтишига қарамай, ёдгорлик ўз даврининг эстетик дидини яққол ҳис эттиради.
– Тасмола маданияти – бизнинг ҳудудимиздаги энг муҳим археологик даврлардан бири. Хусусан, темир буюмлар, жумладан шундай ханжарлар, қадимги қабилаларнинг ҳарбий қудрати ва маҳорат даражасини кўрсатади. Бу ёдгорлик ташриф буюрувчиларни қизиқтириб, уларни ўша даврнинг муҳитига етаклайди, – дейди музей ходимлари.
