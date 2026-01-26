Парламентда барча фракция вакиллари иштирок этадиган таҳлилий-ҳуқуқий қўмита тузиш керак
АSTANА. Kazinform – Парламентда барча фракция вакилларидан тенг таркиб топган таҳлилий-ҳуқуқий қўмита тузиш зарур. Бундай таклифни Конституциявий ислоҳотлар бўйича комиссиянинг 3-йиғилишида Мажилис депутати Елнур Бейсембаев билдирди.
— Бугунги кунда биз амалдаги асосий қонунга тузатишлар киритиш бўйича эмас, балки Адолатли Қозоғистоннинг талабларига жавоб берадиган янги Конституцияни амалий жиҳатдан шакллантирмоқдамиз. Бу "Кучли Президент – нуфузли Парламент – ҳисоб берадиган Ҳукумат" тамойилига асосланган ҳокимият архитектурасини тизимли равишда қайта қуриш деганидир. Бу бутун ислоҳотнинг аниқ мантиғини белгилайди. Бугунги Конституциявий комиссиянинг иши Парламентнинг ислоҳотидан бошланди. Чунки конституциявий ўзгаришларнинг катта бир йўналиши Парламентнинг келажагига боғлиқ. Барча фракция етакчилари, бу ердаги бир қанча ҳамкасбларимиз айнан шу Парламент ислоҳотининг ишчи гуруҳи фаолиятида фаол иштирок этди. Олти ой давомида келажак Парламент тузилиши ва ваколати доирасида аниқ нормалар ишлаб чиқилди ва таклифлар берилди. Ҳар бир партиянинг сиёсий позицияси ва қарашлари ишчи гуруҳда аниқ акс этди, — деди депутат.
Унинг айтишича, бир палатали Парламент тузиш мамлакат келажаги учун ҳал қилувчи, жуда зарур қарор. Бу - сиёсий масъулиятни аниқлаш, партияларнинг институционал ролини кучайтириш.
— Бу жиҳатдан Президентнинг бир палатали Парламентга ўтишни таклиф қилгани жуда ўринли ва унитар давлатлар учун айнан шундай модель энг самарали ҳисобланади. Қонун чиқариш жараёни тез, очиқ ва тушунарли бўлади. Барча қонун Парламентда уч ўқишдан ўтади, яъни дастлабки икки ўқиш очиқ муҳокама қилинса, учинчи ўқишда унинг Конституцияга, мамлакатимизнинг миллий қонунларига мувофиқлиги текширилади. Шу ўринда лобби, шахсий манфаат ва давлат сиёсатига зид таклифларга тўлиқ тўсиқ қўямиз. Яъни, махсус киритилаётган учинчи ўқиш асосий ва касбий экспертизани оширадиган муҳим қадам бўлади. Шу муносабат билан келажак Қурултойнинг партиявий рўйхат орқали шаклланиши шахсларга эмас, сиёсий дастурлар ва идеологияларга асосланган институционал масъулиятни кучайтиради, — деди Елнур Бейсембаев.
Шу муносабат билан у Парламентда барча фракция вакилларидан тенг таркиб топган ва уларнинг барчасини қамраб оладиган доимий эксперт-ҳуқуқий қўмита тузишни таклиф қилди.
— Менимча, бу ташаббусни бу ердаги Парламент фракциялари раҳбарлари ҳам қўллаб-қувватлайди деб ишонаман. Жамиятда келажак Парламент депутатларининг сони бўйича ҳам турли фикрлар мавжуд. Шунга қарамай, ишчи гуруҳнинг 145 нафар депутат бўлиши керак деган қарори бугунги сиёсий вазиятга ҳам, жамиятнинг талабига ҳам аниқ мос келади, — деди Мажилис депутати.
