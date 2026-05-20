Парламент Президент ва Вице-президентнинг ҳуқуқий мақомини белгиловчи қонунни қабул қилди
ASTANА. Кazinform — Бугун Парламент палаталарининг қўшма мажлисида “Қозоғистон Республикаси Президенти тўғрисида”ги Конституциявий қонун қабул қилинди.
Ҳужжат бўйича маъруза қилган Мажилис депутати Унзила Шапақнинг сўзларига кўра, “Қозоғистон Республикаси Президенти тўғрисида”ги Қозоғистон Республикаси Конституциявий қонуни лойиҳаси жорий йилнинг 15 мартида бўлиб ўтган республика референдумида қабул қилинган Конституцияга мувофиқ ишлаб чиқилган. Қонун лойиҳаси Қозоғистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ Қозоғистон Республикаси Президентининг махсус Мурожаати билан Парламент Мажлисига кўриб чиқиш учун тақдим этилди.
— Конституциявий қонун лойиҳаси Қозоғистон Республикаси Президенти ва Қозоғистон Республикаси Вице-президентининг ҳуқуқий мақомини белгилайди. Қонун лойиҳаси 8 боб ва 43 та моддадан иборат бўлиб, амалдаги Конституциявий қонун билан белгиланган ҳуқуқий тартибга солишнинг асосий тамойилларининг узвий давомийлигини сақлаб қолади. Бундан ташқари, қонун лойиҳасини 2026 йилги Конституция қоидаларига мослаштириш ва янги давлат ҳокимияти институтларини яратиш билан боғлиқ нормаларни киритишдан ташқари, аввалги қонунда белгиланган аввалги нормалар таҳририят мазмуни жиҳатидан сезиларли даражада қайта кўриб чиқилди ва такомиллаштирилди, — деди у.
Унинг таъкидлашича, Қозоғистон Республикаси Парламенти Регламентининг 32-7-бандига мувофиқ, қўшма комиссия Парламент палаталари доимий қўмиталари ва депутатларнинг конституциявий қонун лойиҳаси бўйича фикр-мулоҳазалари ва таклифларини кўриб чиқади ва умумлаштиради.
— Қўшма комиссияга депутатлар томонидан кўриб чиқиш учун ҳеч қандай таклифлар киритилмаган. Матнга ҳеч қандай тузатишлар ва мулоҳазалар йўқ, қонун лойиҳаси асл нусхасида тақдим этилган. Юқоридагиларга асосланиб, "Қозоғистон Республикаси Президенти тўғрисида"ги Қозоғистон Республикасининг Конституциявий қонун лойиҳасини иккинчи ўқишда қабул қилиш таклиф қилинмоқда, — деди Унзила Шапақ.
Шундан сўнг, иккала палата депутатлари қонун лойиҳасини иккинчи ўқишда бир овоздан қабул қилдилар.