Париждаги Пон-Нёф кўприги улкан ғорга айланади
ASTANA.Kazinform – Париждаги машҳур Пон-Нёф кўприги атрофида француз рассоми JR томонидан тайёрланган йирик инсталляция ўрнатилмоқда, деб хабар берди DW.
Узунлиги 120 метр, баландлиги 18 метр бўлган инсталляцияни монтаж қилиш ишлари 6 июнга қадар тўлиқ якунланади. Кўргазма 28 июнгача ташриф буюрувчилар учун очиқ бўлади.
Бу вақт ичида кўприк чуқур изоляцияланган тоннелга айлантирилади. Лойиҳа доирасида қуёш нури бутунлай йўқ бўлган макон овоз эффектлари ва кенгайтирилган реаллик технологияси билан бирлаштирилади.
Инсталляциянинг мусиқий ҳамроҳлиги Томас Бангальтер томонидан яратилган.
JRнинг ушбу асари перформанс-рассомлар Христо ва Жанна-Клод жуфтлигига бағишланган омаж ҳисобланади.
Улар 1985 йилда Пон-Нёф кўпригини 41 800 квадрат метр қум рангли олтин мато билан қоплаган эди.
Орадан 10 йил ўтиб, айнан шу рассомлар Рейхстаг биносини ҳам мато билан ўраб, дунёга машҳур арт-лойиҳани амалга оширган.