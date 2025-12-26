Парижда курьердан 150 минг евролик заргарлик буюмлари ўғирланди
ASTANA. Kazinform - Ҳодиса 22 декабрда Франция пойтахтининг 20-туманида содир бўлган. Номаълум ҳужумчи заргарлик буюмлари дўконига кетаётган парижлик курьердан 150 минг евролик сапфир каби заргарлик буюмларини ўғирлаган, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Le Figaro хабарига кўра, курьер машинасини тўхтатиб, машинадан тушган. Тўсатдан номаълум шахс унинг олдига югуриб келиб, бошига уриб, заргарлик буюмлари солинган сумкасини тортиб олган. Сапфирдан ташқари, унда 10 000 евролик олтин заргарлик буюмлари ҳам бўлган.
Кейин жиноятчи мопедда воқеа жойидан қочиб кетган.
Иш бўйича тергов бандитизмга қарши кураш бўлимига (BRB) топширилган. Бироқ, заргарлик буюмлари ва қароқчи ҳали топилмаган ва жароҳатланган курьер касалхонага ётқизилган.
Аҳолиси 10 миллионга етган Парижда заргарлик буюмлари дўконлари ва музей галереяларини талон-тарож қилиш ҳолатлари тез-тез учраб туради. Ўғирликлар юз минглаб еврога баҳоланмоқда.