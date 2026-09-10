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    Парижда Халқаро космик саммити бўлиб ўтмоқда

    ASTANA. Kazinform - Европа комиссияси раиси Урсула фон дер Ляйен, ижрочи вице-президентлар Хенна Вирккунен ва Стефан Сежурне, шунингдек, Европа комиссари, мудофаа масалалари бўйича масъул Андрюс Кубилюснинг 9-10 сентябрь кунлари Парижда бўлиб ўтаётган Халқаро космик саммитда иштирок этмоқда, деб хабар беради Европа Иттифоқидаги Kazinform агентлигининг мухбири.

    Международный космический саммит проходит в Париже
    Фото: Xinhua

    Саммит Франция президенти Эммануэль Макрон ташаббуси билан Германия билан ҳамкорликда ташкил этилди. Макрон махсус элчилар этиб астронавт Тома Песке ва тадбиркор Элен Юбини тайинлади. Саммитда 2 мингга яқин иштирокчи ҳамда тахминан 120 мамлакатдан делегациялар қатнашиши кутилмоқда.

    Макрон Европанинг космос соҳасидаги мустақиллигини мустаҳкамлаши зарурлигини таъкидлади.

    “Европа, жумладан, космосда ҳам ўз тақдирини ўз қўлига олмоқда”, — деб ёзди Э. Макрон. У кучли ва ҳатто космос соҳасида ҳам мустақил Европани барпо этиш учун инновациялар ва инвестицияларга чақирди.

    Европа комиссари А. Кубилюс мудофаа учун космосдан фойдаланиш масаласига бағишланган сессияда мудофаа вазирлари билан биргаликда, шунингдек, глобал рақобатда Европанинг мавқеига бағишланган сессияда Европа саноати раҳбарлари билан бирга иштирок этиши кутилмоқда.

    Париж Коинот Саммит Франция
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф