Парижда Халқаро космик саммити бўлиб ўтмоқда
ASTANA. Kazinform - Европа комиссияси раиси Урсула фон дер Ляйен, ижрочи вице-президентлар Хенна Вирккунен ва Стефан Сежурне, шунингдек, Европа комиссари, мудофаа масалалари бўйича масъул Андрюс Кубилюснинг 9-10 сентябрь кунлари Парижда бўлиб ўтаётган Халқаро космик саммитда иштирок этмоқда, деб хабар беради Европа Иттифоқидаги Kazinform агентлигининг мухбири.
Саммит Франция президенти Эммануэль Макрон ташаббуси билан Германия билан ҳамкорликда ташкил этилди. Макрон махсус элчилар этиб астронавт Тома Песке ва тадбиркор Элен Юбини тайинлади. Саммитда 2 мингга яқин иштирокчи ҳамда тахминан 120 мамлакатдан делегациялар қатнашиши кутилмоқда.
Макрон Европанинг космос соҳасидаги мустақиллигини мустаҳкамлаши зарурлигини таъкидлади.
“Европа, жумладан, космосда ҳам ўз тақдирини ўз қўлига олмоқда”, — деб ёзди Э. Макрон. У кучли ва ҳатто космос соҳасида ҳам мустақил Европани барпо этиш учун инновациялар ва инвестицияларга чақирди.
Европа комиссари А. Кубилюс мудофаа учун космосдан фойдаланиш масаласига бағишланган сессияда мудофаа вазирлари билан биргаликда, шунингдек, глобал рақобатда Европанинг мавқеига бағишланган сессияда Европа саноати раҳбарлари билан бирга иштирок этиши кутилмоқда.
L’Europe prend son destin en main, y compris dans le domaine spatial. Après le succès d’Ariane 6 et ceux de Vega, Isar Aerospace vient à son tour d’écrire l’histoire. Pour la première fois, un acteur privé européen a placé sa fusée en orbite après un lancement depuis le sol européen. Une prouesse pour l’Allemagne. Une victoire pour toute l’Europe. À quelques jours du Sommet international sur l’espace à Paris, ces succès disent ce dont notre continent est capable lorsqu’il innove, investit et assume son ambition : bâtir une Europe puissance, indépendante jusque dans l’espace. Félicitations aux équipes d’Isar Aerospace et rendez-vous mercredi au Grand Palais !— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 6, 2026