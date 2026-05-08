Парижда футбол мухлислари тартибсизлик уюштирди, 100 дан ортиқ киши ҳибсга олинди
ASTANA. Kazinfor — Пари Сен-Жермен жамоаси "Бавария" билан дуранг ўйнаб, Чемпионлар лигаси финалига чиқди. Бу ғалаба оммавий байрамларга ва кейинчалик полиция билан тўқнашувларга олиб келди, деб хабар берди Bild.
“Парк де Пренс” стадиони атрофида ва Елисей майдонида мухлислар ҳамда ҳуқуқ-тартибот кучлари ўртасида тўқнашувлар қайд этилди.
Натижада полиция 127 нафар кишини қўлга олди, ҳуқуқни муҳофаза қилиш органларининг 23 нафар ходими енгил тан жароҳати олди.
Париж ўт ўчириш бошқармаси 67 та ахлат қутиси ва учта машина ёқиб юборилганини маълум қилди. Елисей майдонида йиғилишлар ўтказиш расман тақиқланганига қарамай, минглаб мухлислар кўчаларни тўлдириб, жандармерияни кўздан ёш оқизувчи газдан фойдаланишга мажбур қилдилар.
Франция Ички ишлар вазирлигининг маълумотларига кўра, тартибсизликлар пайтида аҳоли орасидан 11 киши жароҳат олган, улардан бири пиротехника воситаларидан эҳтиётсизлик билан фойдаланганлиги туфайли жароҳат олган.
Париж полицияси раҳбари Лоран Нуньес ҳодисаларга қарамай, ўтган йилга нисбатан тартибсизликлар кўлами анча кам бўлганини айтди.
Шунга қарамасдан, ҳокимият финал куни хавфсизлик чораларини кучайтиришини маълум қилди.