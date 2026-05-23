Парижда Европа қозоқларининг икки кунлик учрашуви бошланди
ASTANА. Кazinform — Франция пойтахтида қозоқ диаспораси учун муҳим тадбир — “Европа қозоқлари учрашуви” бошланди, деб хабар беради Kazinformнинг Европа Иттифоқидаги мухбири.
Тадбир Қозоғистон Республикасининг Франциядаги Элчихонаси, “Ватандошлар” жамғармаси ва Қозоғистон-Франция-Туркия ассоциацияси (AKFT) томонидан Қизилўрда вилояти ҳокимлиги кўмагида ташкил этилди.
Эрталаб Париждаги Қозоғистон Элчихонасида Европа мамлакатларида яшовчи қондошлар ва ватандошлар учрашуви расман очилди.
Буюк Британия, Германия, Нидерландия, Финляндия, Испания, Норвегия, Швейцария, Франция, Чехия, Италия, Португалия, Польша, Швеция, Дания, Бельгия, Венгрия, Туркия ва Мўғулистондан делегатлар Парижга етиб келдилар.
Очилиш маросимида Қозоғистоннинг Франциядаги Элчиси Гулсара Аристанқулова, Қизилўрда вилояти ҳокими ўринбосари Ардақ Зебешев, “Ватандошлар” жамияти вице-президенти Алибек Журқадам, Туркия Адолат ва тараққиёт партияси раиси ўринбосари Рашида Юксел, Қозоғистон-Франция-Туркия ассоциацияси раиси Режеп Гюнай, шунингдек, «Tildes KZ» Speaking лойиҳаси раҳбари Лариса Алдабергенова иштирок этди.
Элчи Гулсара Аристанқулова ўз нутқида Париждаги учрашув чет элда яшовчи қозоқларнинг маънавий бирлигини мустаҳкамлаш учун муҳим платформа эканлигини таъкидлади. У қозоқ халқининг тарихий илдизлари Олтин Ўрда мероси билан боғлиқлигини ва Қозоғистоннинг Европа ва Осиё ўртасидаги ишончли кўприк сифатидаги роли ортиб бораётганини таъкидлади. Шунингдек, у она тили, миллий руҳ ва тарихий хотира барча қозоқларни бирлаштирувчи асосий қадриятлар эканлигига алоҳида эътибор қаратди.
Тадбир доирасида “Ватандошлар” жамияти қозоқ жамоалари раҳбарлари ва фаоллари иштирокида давра суҳбати ташкил этди. Учрашувда жамият вице-президенти Алибек Журқадам ташкилот фаолияти ва амалга оширилаётган лойиҳалар ҳақида маълумот берди ва иштирокчиларни қўшма ташаббусларда фаол иштирок этишга таклиф қилди. Шунингдек, ҳамкорликнинг истиқболли йўналишлари ва келажакдаги қўшма лойиҳалар муҳокама қилинди.
Маданий дастур доирасида Қизилўрда вилояти филармонияси санъаткорлари чиқиш қилдилар ва ҳудуднинг анъанавий ҳунармандчилик кўргазмаси ташкил этилди.
Ватандошлар учрашуви икки кун давом этади. Дастур доирасида Гарж-ле-Гонесс шаҳрида Европадаги қозоқ ёшлари ўртасида футбол турнири, шунингдек, маданий тадбирлар ва миллий маданиятга бағишланган махсус дастур бўлиб ўтади.