Paramount компанияси Warner Bros. Discovery компаниясини сотиб олишга келишди
Paramount компаниясининг баёнотига кўра, томонлар дунёнинг етакчи медиа ва кўнгилочар компанияларидан бирини ташкил этиш бўйича якуний келишувни имзоладилар. Келишувга кўра, WBD компаниянинг ҳар бир очиқ савдога қўйилган акцияси учун 31 доллар нақд пул тўлайди.
Битим иккала компаниянинг директорлар кенгаши томонидан бир овоздан маъқулланди ва жорий йилнинг учинчи чорагида якунланиши кутилмоқда.
Келишув шартларига кўра, агар битим 30 сентябргача якунланмаса, WBD акциядорлари битим якунланмагунча ҳар чорак учун ҳар бир акция ҳисобидан 25 цент миқдорида нақд пул дивидендини оладилар.
Баёнотда айтилишича, Paramount компанияси компаниянинг ўз капиталини 81 миллиард долларга ва корхонанинг умумий қийматини 110 миллиард долларга баҳолаган ҳолда WBDни сотиб олади. Бирлашув натижасида бирлашган компания самарадорлигини ошириш орқали 6 миллиард доллардан ортиқ синергия таъсирини таъминлаш режалаштирилган.
Шунингдек, битим Эллисон оиласи ва RedBird Capital Partners инвестиция компаниясининг 47 миллиард долларлик капитали, шунингдек, Bank Of America, Citigroup ва Apollo компанияларининг қўшимча 54 миллиард долларлик қарз маблағлари билан молиялаштирилиши ҳақида хабар берилган.