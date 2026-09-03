Оzon сотувчиларга ўз товарларини Алмати ва Астанадаги омборларда сақлашни таклиф қилади
ASTANА. Кazinform — Оzon маркетплейси сотувчиларга ўз товарларини Алмати ва Астанадаги омборларига жойлаштиришни таклиф қилади. Компания Қозоғистон шаҳарларидан Россиядаги харидорларга буюртмаларни етказиб беришни режалаштирмоқда.
Бозор бу ҳақда ўзининг Тelegram каналида хабар берди.
— Биз сотувчиларни ўз товарларини Алмати ва Астанадаги объектларимизга жойлаштиришга таклиф қиламиз. У ердан биз Россиядаги мижозларга ҳеч қандай муаммосиз буюртмаларни етказиб берамиз. Бундан ташқари, Оzonнинг маҳаллий харидорлари учун етказиб бериш муддати тезлашади ва Қозоғистон ва Қирғизистонда савдо ошади, — дейилади хабарда.
30 сентябргача Оzon Алмати ва Астана шаҳарларига товарларни етказиб бериш учун алоҳида транспорт тўловини олмайди.
Бундан ташқари, компания етказиб бериладиган товарлар ҳажмига ҳеч қандай чекловлар қўйилмаслигини эълон қилди. Бу шуни англатадики, сотувчилар Қозоғистондаги логистика марказларида исталган ҳажмда товарларни сақлашлари мумкин. Омборлар, шунингдек, Россия ва Қозоғистондаги харидорларга етказиб берилиши мумкин бўлган катта ўлчамли товарларни қабул қилади.
Алмати ва Астана шаҳарларига етказиб бериш учун қўшимча ҳужжатлар талаб қилинмайди. Сотувчилар етказиб бериш учун аризани одатий тарзда тўлдиришлари ва Қозоғистонда тегишли кластерларни танлашлари керак.
Таъкидлаш жоизки, шу йилнинг август ойи охирида Россиянинг бир қатор ҳудудларидаги Оzon логистика иншоотларига дронлар ҳужум қилган эди. Баъзи иншоотлар ёниб кетди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда Ozon, Wildberries маркетплейслари марказлари қурилиши ҳақида хабар берган эдик.