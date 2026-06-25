KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Озарбайжонда махсус карантин режими узайтирилди

    ASTANA. Kazinform — Озарбайжон ҳудудида махсус карантин режими узайтирилгани маълум бўлди.

    Озарбайжонда махсус карантин режими узайтирилди
    Фото: pixabay.com

    АЗЕРТАДЖ агентлигининг хабар беришича, тегишли қарорни Озарбайжон Бош вазири Али Асадов имзолаган.

    Ҳужжатга кўра, коронавирус инфекцияси (COVID-19)нинг мамлакатга тарқалиши ва унинг юзага келиши мумкин бўлган оқибатларини олдини олиш мақсадида Озарбайжон Республикаси ҳудудида жорий этилган махсус карантин режими 2026 йил 1 октябрь соат 06:00 гача узайтирилди.

    Аввалроқ Озарбайжонда ноқонуний қимор бизнеси учун жавобгарликни кучайтириш режалаштирилаётгани ҳақида ёзган эдик.

    Озарбайжон Карантин Жаҳон янгиликлари Коронавирус
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муаллиф