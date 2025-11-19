Озарбайжон Марказий Осиё мамлакатлари бўйича савдо вакилини тайинлади
ASTANА. Кazinform — Озарбайжон Иқтисодиёт вазирлиги Самед Гасановни Марказий Осиё мамлакатлари (Қозоғистон, Қирғизистон, Ўзбекистон, Тожикистон ва Туркманистон) бўйича савдо вакили этиб тайинлаганини эълон қилди. Савдо вакилининг ваколатхонаси Ўзбекистон Республикасида жойлашади, деб хабар беради Каzinform мухбири.
Вазирлик маълумотларига кўра, савдо вакили Озарбайжон ва Марказий Осиё мамлакатлари ўртасида савдо-иқтисодий ҳамкорликни ривожлантиришда, Made in Azerbaijan брендини тарғиб қилишда, мамлакатнинг инвестиция жозибадорлигини оширишда ва нонефть экспортни кўпайтиришда муҳим рол ўйнайди.
Самед Гасановнинг тайинланиши Озарбайжоннинг Марказий Осиё бозоридаги мавқеини мустаҳкамлайди ва ишлаб чиқарувчилар ва инвесторлар учун янги имкониятлар яратади, деб таъкидлади Иқтисодиёт вазирлиги.
Самед Гасанов 1990 йилда туғилган. 2012 йилда у Озарбайжон давлат иқтисодиёт университетини умумий иқтисодиёт мутахассислиги бўйича тамомлаган ва 2018 йилда Беларусь Республикасининг Янка Купала номидаги Гродно давлат университетида ҳуқуқшунослик дипломини олган.
2015 йилдан бери Гасанов Озарбайжон экспорт ва инвестицияларни рағбатлантириш жамғармасида иш олиб бормоқда, бош лойиҳа менежеридан инвестицияларни қўллаб-қувватлаш департаменти директори даражасигача кўтарилган.
Аввалроқ Озарбайжон расман Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг Маслаҳат учрашувига тенг ҳуқуқли иштирокчи сифатида қўшилган эди. Ушбу форматда иштирок этиш аъзо давлатларга савдо-иқтисодий соҳада ҳамкорликни кенгайтиришга қаратилган мувофиқлаштирилган қарорлар қабул қилиш имконини беради.