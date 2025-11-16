Озарбайжон Марказий Осиё раҳбарларининг Маслаҳат учрашувининг тўла ҳуқуқли аъзоси бўлди
TASHKENT. Kazinform — Озарбайжон Марказий Осиё давлат раҳбарларининг Маслаҳат учрашувининг тўла ҳуқуқли аъзосига айланди. Бу ҳақда Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев саммитда нутқ сўзлаб, маълум қилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Шавкат Мирзиёев нутқининг бошида учрашув иштирокчиларига миннатдорчилик билдирди ва Озарбайжон Президенти Илҳом Алиев ушбу форматнинг тўла ҳуқуқли аъзосига айланганини таъкидлади.
“Ҳурматли Илҳом Ҳайдарович ушбу тадбирда Марказий Осиё давлат раҳбарларининг маслаҳат учрашувининг тўла ҳуқуқли аъзоси сифатида иштирок этаётганини алоҳида таъкидламоқчиман. Дарҳақиқат, биз Марказий Осиё ва Жанубий Кавказ ўртасида мустаҳкам кўприк қурмоқдамиз, ҳамкорликнинг умумий маконини шакллантириш йўлини очмоқдамиз. Бу, шубҳасиз, икки минтақанинг стратегик муносабатлари ва барқарорлигини мустаҳкамлайди. Ушбу муҳим қарор қабул қилингани муносабати билан барча ҳурматли ҳамкасбларимга чин дилдан миннатдорчилик билдираман ва Илҳом Ҳайдаровични Маслаҳат учрашуви форматига тўлиқ иштирокчи сифатида қўшилгани билан табриклайман”, — деди Шавкат Мирзиёев.
Ўзбекистон раҳбари бугунги учрашув савдо-иқтисодий, инвестиция, маданий ва гуманитар ҳамкорликни кенгайтириш, шунингдек, барқарор ривожланиш масалалари бўйича мувофиқлаштирилган ечимларни ишлаб чиқиш имконини беришини таъкидлади.
Эслатиб ўтамиз, Маслаҳат учрашувида минтақа мамлакатлари раҳбарлари, Озарбайжон Президенти Илҳом Алиев ва БМТнинг Марказий Осиёдаги превентив дипломатия бўйича минтақавий маркази раҳбари Каха Имнадзе иштирок этмоқда. Саммит якунида бир қатор муҳим ҳужжатлар қабул қилиниши режалаштирилган.
Эслати ўтамиз, Қасим-Жомарт Тоқаев Марказий Осиё давлатлари раҳбарларининг VII Маслаҳат учрашувида иштирок этиш учун Тошкентдаги Конгресс марказига келди.