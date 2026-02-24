Осиёдаги энг тинч бешта давлат аниқланди
ASTANA. Kazinform — Мўғулистон 2025 йилги Глобал тинчлик индекси (GPI) бўйича Осиёдаги энг тинч ва хавфсиз бешта давлатдан бири сифатида тан олинди, деб хабар беради Монцамэ.
Индекс Австралиядаги Иқтисодиёт ва тинчлик институти (IEP) томонидан ҳар йили нашр этилади ва дунёнинг 160 дан ортиқ мамлакатларини 20 дан ортиқ мезонлар асосида рейтинглайди. Буларга ижтимоий барқарорлик ва хавфсизлик, ички ва ташқи можароларнинг мавжудлиги ва милитаризация даражаси каби омиллар киради.
Глобал тинчлик индекси мамлакатларни 1 дан 5 гача бўлган шкала бўйича баҳолайди, паст балл тинчликнинг юқори даражасини кўрсатади. Индекс мамлакатларни учта асосий кўрсаткич асосида рейтинглайди:
- Барқарорлик ва хавфсизлик даражаси,
- Можароларнинг мавжудлиги ва кўлами,
- Милитаризация даражаси.
Сўнгги ўн йилликда Мўғулистоннинг кўрсаткичлари яхшиланди ва мамлакат доимий равишда дунёнинг энг яхши 50 та мамлакати қаторидан жой олди. Масалан, 2015 йилда Мўғулистон дунёда 42-ўринни эгаллади (2,22 балл билан) ва 10 йилдан сўнг индекс 1,71 га яхшиланди ва Осиёда 5-ўринга ва дунёнинг 163 мамлакати орасида 37-ўринга кўтарилди.
Ҳозирги кунда Осиё рейтингида Сингапур етакчилик қиляпти, ундан кейин Япония, Малайзия ва Бутан, кейин эса Мўғулистон ўрин олган.
Ҳисоботга кўра, Мўғулистон минтақада сиёсий барқарорлик, ташқи можароларнинг паст даражаси ва ижтимоий таъминот тизими бўйича энг юқори балл олди.
