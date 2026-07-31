Осиё ўйинлари-2026: дзюдо бўйича Қозоғистон шарафини кимлар ҳимоя қилади
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон дзюдо терма жамоаси мураббийлар штаби 2026 йилги Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарларида бўлиб ўтадиган йзги Осиё ўйинларида иштирок этадиган спортчилар рўйхатини эълон қилди.
Мазкур мусобақада иштирок этадиган қозоғистонлик дзюдочилар рўйхати қуйида келтирилган.
Эркаклар
- 60 кг гача: Елдос Сметов;
- 66 кг гача: Ғусман Қирғизбаев;
- 73 кг гача: Бақитжан Абдирахманов;
- 81 кг гача: Алмат Адилет;
- 90 кг гача: Айдар Арапов;
- 100 кг гача: Марат Байқамуров;
- 100 кг дан юқори: Ерасил Қажибаев.
Аёллар
- 48 кг гача: Абиба Абужақинова;
- 52 кг гача: Меруерт Сарсенова;
- 57 кг гача: Дана Абдирова;
- 63 кг гача: Эсмигул Қуюлова;
- 70 кг гача: Ажар Асхат;
- 78 кг гача: Екатерина Токарева;
- 78 кг дан юқори: Аида Тойшибекова.
Шуни таъкидлаш жоизки, Осиё ўйинларида дзюдо мусобақалари 29 сентябрдан 2 октябргача бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон терма жамоаси Тайбэй шаҳрида бўлиб ўтган дзюдо бўйича Осиё кубогини 2 та олтин, 2 та кумуш ва 4 та бронза медаль билан якунлади.