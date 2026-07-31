KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Осиё ўйинлари-2026: дзюдо бўйича Қозоғистон шарафини кимлар ҳимоя қилади

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистон дзюдо терма жамоаси мураббийлар штаби 2026 йилги Япониянинг Аичи ва Нагоя шаҳарларида бўлиб ўтадиган йзги Осиё ўйинларида иштирок этадиган спортчилар рўйхатини эълон қилди.

    дзюдо
    Фото: ҚР МОҚ

    Мазкур мусобақада иштирок этадиган қозоғистонлик дзюдочилар рўйхати қуйида келтирилган.

    Эркаклар

    • 60 кг гача: Елдос Сметов;
    • 66 кг гача: Ғусман Қирғизбаев;
    • 73 кг гача: Бақитжан Абдирахманов;
    • 81 кг гача: Алмат Адилет;
    • 90 кг гача: Айдар Арапов;
    • 100 кг гача: Марат Байқамуров;
    • 100 кг дан юқори: Ерасил Қажибаев.

    Аёллар

    • 48 кг гача: Абиба Абужақинова;
    • 52 кг гача: Меруерт Сарсенова;
    • 57 кг гача: Дана Абдирова;
    • 63 кг гача: Эсмигул Қуюлова;
    • 70 кг гача: Ажар Асхат;
    • 78 кг гача: Екатерина Токарева;
    • 78 кг дан юқори: Аида Тойшибекова.

    Шуни таъкидлаш жоизки, Осиё ўйинларида дзюдо мусобақалари 29 сентябрдан 2 октябргача бўлиб ўтади.

    Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон терма жамоаси Тайбэй шаҳрида бўлиб ўтган дзюдо бўйича Осиё кубогини 2 та олтин, 2 та кумуш ва 4 та бронза медаль билан якунлади.

    Дзюдо Осиё ўйинлари Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф