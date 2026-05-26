Осиё чемпионати: Қозоғистонлик курашчилар Вьетнамда тўртта медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон миллий кураш жамоаси Вьетнамнинг Дананг шаҳрида бўлиб ўтаётган ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатида яна тўртта медални қўлга киритди, деб хабар беради МОҚ матбуот хизмати.
Мусобақанинг кейинги кунида эркин ва аёллар курашчилари гиламга чиқишди.
Майис Алиев (70 кг гача) олтин медални қўлга киритди.
Еламан Амангелди (57 кг гача), Алтин Шағаева (57 кг гача), Тинис Дубек (62 кг гача) кумуш медалларни қўлга киритди.
Шундай қилиб, терма жамоа ҳисобида 16 та медал бор. Улардан тўрттаси олтин, саккизтаси кумуш ва тўрттаси бронза.
Аввал хабар берилганидек, қозоғистонлик курашчилар ёшлар ўртасидаги Осиё чемпионатида яна олтита медални қўлга киритишди.