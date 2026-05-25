Осиё чемпионати: Қозоғистон батут гимнастикасида иккита медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform — Қозоғистон терма жамоаси Гонконгда бўлиб ўтган батут гимнастикаси бўйича Осиё чемпионатида иккита медални қўлга киритди, деб хабар беради МОҚ матбуот хизмати.
Аёллар ўртасидаги яккалик баҳсларида Виктория Бутолина бронза медалини қўлга киритди.
Ҳамюртларимиз эркаклар ўртасидаги синхрон сакрашда ҳам муваффақиятли иштирок этдилар. Никита Тумаков ва Ерлан Тасмағамбетов кумуш медалларни қўлга киритишди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон терма жамоаси ҳам ёшлар ва ўсмирлар тоифасида ўнта медални қўлга киритди. Ҳамюртларимиз ҳисобида иккита олтин, тўртта кумуш ва тўртта бронза медаллари бор.
Аввалроқ Евелина Ежованинг Тошкентда бўлиб ўтган Challenge Cup турнирида биринчи ўринни эгаллагани ҳақида хабар берилган эди.