KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Орол денгизига 1 миллиард куб метрдан ортиқ сув юборилди

    QYZYLORDA. Кazinform — Орол-Сирдарё ҳавзаси сув ресурсларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланишни тартибга солиш инспекцияси 22 июль ҳолатига кўра Сирдарёнинг сув ресурсларини бошқариш ҳолатини эълон қилди.

    Орол денгизига 1 миллиард куб метрдан ортиқ сув юборилди
    Фото: Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги

    Бугунги кунда Шардара сув омборидаги сув ҳажми 3 миллиард 392 миллион куб метрни ташкил этади. Сирдарёнинг қуйи оқимига секундига оқизиладиган сув ҳажми 550 кубометрни ташкил этади.

    — Кўксарой сув регуляторида 23,01 миллион куб метр сув бор, пастга сув оқизилмаяпти. Кўктўбе сув станцияси орқали Қизилўрда вилояти чегарасига секундига 525 куб метр сув оқмоқда. Каналлар орқали сув тўлиқ — секундига 381,66 куб метр етказиб берилмоқда, — деди инспекция бошлиғи Зейнулла Қазтоғанов.

    Орол денгизига 1 миллиард куб метрдан ортиқ сув юборилди
    Фото: Орол-Сирдарё ҳавзаси сув инспекцияси

     

    Йил бошидан бери Орол денгизига 1 миллиард 025 миллион куб метр сув юборилди.

    — Биз Шардара сув омбори ва Кўксарой сув регуляторининг иш жадвалини кузатиб бормоқдамиз. Маҳаллий ижроия органлари ва сув хўжалиги ташкилотлари Сирдарё дарёсидаги сув хўжалиги ҳолатини ҳар куни кузатиб бормоқдалар, — деди инспекция раҳбари.

    Эслатиб ўтамиз, Шимолий Орол денгизига йил охиригача қўшимча 1,2 миллиард куб метр сув юборилиши ҳақида хабар берган эдик.

    Орол денгизи Қизилўрда Сирдарё Сув ҚР Сув ресурслари ва ирригация вазирлиги
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф