Орол денгизига 1 миллиард куб метрдан ортиқ сув юборилди
QYZYLORDA. Кazinform — Орол-Сирдарё ҳавзаси сув ресурсларини муҳофаза қилиш ва улардан фойдаланишни тартибга солиш инспекцияси 22 июль ҳолатига кўра Сирдарёнинг сув ресурсларини бошқариш ҳолатини эълон қилди.
Бугунги кунда Шардара сув омборидаги сув ҳажми 3 миллиард 392 миллион куб метрни ташкил этади. Сирдарёнинг қуйи оқимига секундига оқизиладиган сув ҳажми 550 кубометрни ташкил этади.
— Кўксарой сув регуляторида 23,01 миллион куб метр сув бор, пастга сув оқизилмаяпти. Кўктўбе сув станцияси орқали Қизилўрда вилояти чегарасига секундига 525 куб метр сув оқмоқда. Каналлар орқали сув тўлиқ — секундига 381,66 куб метр етказиб берилмоқда, — деди инспекция бошлиғи Зейнулла Қазтоғанов.
Йил бошидан бери Орол денгизига 1 миллиард 025 миллион куб метр сув юборилди.
— Биз Шардара сув омбори ва Кўксарой сув регуляторининг иш жадвалини кузатиб бормоқдамиз. Маҳаллий ижроия органлари ва сув хўжалиги ташкилотлари Сирдарё дарёсидаги сув хўжалиги ҳолатини ҳар куни кузатиб бормоқдалар, — деди инспекция раҳбари.
Эслатиб ўтамиз, Шимолий Орол денгизига йил охиригача қўшимча 1,2 миллиард куб метр сув юборилиши ҳақида хабар берган эдик.