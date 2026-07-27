Орол денгизида овланган қандай балиқ турлари энг кўп экспорт қилинади
QYZYLORDA. Кazinform — Қизилўрда вилоятида жорий йилнинг дастлабки 6 ойида 2300 тонна балиқ овланган.
Вилоят табиий ресурслар ва атроф-муҳитдан фойдаланишни тартибга солиш бошқармаси маълумотларига кўра, унинг 93 фоизи Кичик Орол денгизига тегишли.
— 12 та хорижий давлатга 1808 тонна балиқ маҳсулотлари экспорт қилинди. Уларнинг аксарияти карп, сазан, чўртан ва судакдир. Қайта ишланган маҳсулотлардан судак филеси, карп қанотлари, майдаланган балиқ, балиқ филеси, музлатилган балиқ ва балиқ уни энг кўп жўнатилди. Бугунги кунда ҳудудда 11 та балиқни қайта ишлаш заводи фаолият юритмоқда. Улардан 4 тасида Европа Иттифоқи мамлакатларига экспорт қилиш ҳуқуқини берувчи Еврокод рақамлари мавжуд, — дейилади хабарда.
Бу йил тижорат балиқчилик хўжаликлари 2765 тонна тижорат балиқ ишлаб чиқариши кутилмоқда. Бугунги кунда бундай фермер хўжаликлари сони 80 тага етди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда балиқчиликни ривожлантириш учун нима қилиш керак эканлиги ҳақида ёзган эдик.