    15:38, 11 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Oracle асосчиси илк бор дунёнинг энг бой одамига айланди

    ASTANA. Kazinform - Американинг IT-компанияси асосчиси Ларри Эллисон Oracle дунёнинг энг бой одамлари рўйхатида миллиардер Илон Маскни ортда қолдирди, деб хабар беради Kazinform.

    Сооснователь Oracle впервые стал самым богатым человеком в мире
    Фото: drserg / Shutterstock.com

    Bloomberg ҳисоб-китобларига кўра, 10 сентябрдаги АҚШ савдоларида компания акцияларининг кескин ўсиши тадбиркорнинг бойлигини 101 миллиард долларга оширган, бу эса бир кун ичида капиталнинг энг катта ўсиши ҳисобланади.

    Бу Oracle прогнозлардан ошиб кетган чораклик ҳисоботини эълон қилганидан кейин содир бўлди. Натижада Америка IT-корпорациясининг акциялари 41 фоизга ошди.

    Bloomberg Эллисоннинг бойлигини 393 миллиард долларга баҳолаган. У Oracle акцияларининг 41 фоизига эгалик қилади.

    Ляззат Сейданова
