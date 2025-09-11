15:38, 11 Сентябрь 2025 | GMT +5
Oracle асосчиси илк бор дунёнинг энг бой одамига айланди
ASTANA. Kazinform - Американинг IT-компанияси асосчиси Ларри Эллисон Oracle дунёнинг энг бой одамлари рўйхатида миллиардер Илон Маскни ортда қолдирди, деб хабар беради Kazinform.
Bloomberg ҳисоб-китобларига кўра, 10 сентябрдаги АҚШ савдоларида компания акцияларининг кескин ўсиши тадбиркорнинг бойлигини 101 миллиард долларга оширган, бу эса бир кун ичида капиталнинг энг катта ўсиши ҳисобланади.
Бу Oracle прогнозлардан ошиб кетган чораклик ҳисоботини эълон қилганидан кейин содир бўлди. Натижада Америка IT-корпорациясининг акциялари 41 фоизга ошди.
Bloomberg Эллисоннинг бойлигини 393 миллиард долларга баҳолаган. У Oracle акцияларининг 41 фоизига эгалик қилади.