ОПEК+ йиғилиши олдидан нефть нархи 90 долларга яқинлашди
ASTANА. Кazinform — 2 август ҳолатига кўра, жаҳонда нефть нархлари жума кунидаги савдо натижалари билан белгиланган даражада қолди. Жаҳон нефть бозори ҳозирда ОПEК+ йиғилишига эътибор қаратмоқда. Бу ҳақда Reuters хабар берди.
Савдо натижаларига кўра, Brent хом нефтининг фьючерслари нархи 1 баррель учун тахминан 90 доллар атрофида ёпилди. Америка нинг WТI хом нефти 1 баррель учун 84-85 доллар оралиғида сотилди. Июль ойида Яқин Шарқдаги геосиёсий кескинликлар ва нефть етказиб бериш билан боғлиқ хавфларнинг ортиши фонида иккала турдаги нефть нархи ҳам сезиларли даражада ошди.
Бозор иштирокчиларининг асосий диққат марказида 2 август куни бўлиб ўтадиган ОПEК+ мамлакатлари (Қозоғистон, Саудия Арабистони, Россия, Ироқ, Қувайт, Жазоир ва Ўмон) йиғилиши бор. Экспертларнинг фикрига кўра, альянс сентябрь ойида нефть қазиб олишни кунига 188 минг баррелга қўшимча оширишни маъқуллаши мумкин. Шундан сўнг, ишлаб чиқаришни ошириш октябрь ойидан вақтинча тўхтатилиши мумкин.
Ҳормуз бўғози ва Қизил денгиз орқали юк ташишга қўйилган чекловлар ва таъминотдаги узилишлар нефть нархларининг юқори даражасига ҳисса қўшмоқда. Экспертларнинг фикрига кўра, ОПEК+ ишлаб чиқаришни оширса ҳам, логистика қийинчиликлари туфайли қўшимча нефтнинг бир қисми жаҳон бозорига ўз вақтида етиб бормаслиги мумкин. Шунинг учун бу қарор нархларнинг кескин пасайишига дарҳол таъсир қилмайди.
Эслатиб ўтамиз, июль ойида жаҳонда нефть нархлари сезиларли даражада ошди.