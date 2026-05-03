ОПЕК+ нефть қазиб олишни суткасига 188 минг баррелга оширади
ASTANA. Kazinform — ОПЕК+ аъзолари нефть қазиб олиш квоталарини яна оширишга келишиб олдилар. Бироқ, геосиёсий беқарорлик ва таъминот занжиридаги узилишлар туфайли ушбу қарорнинг амалга оширилиши ноаниқлигича қолмоқда, деб хабар беради Reuters.
Манбаларнинг таъкидлашича, ОПЕК+ июнь ойидаги ишлаб чиқариш мақсадини суткасига тахминан 188 минг баррелга оширишга рози бўлди. Якуний қарор 3 майда бўлиб ўтадиган йиғилишда қабул қилиниши кутиляпти.
Музокараларда етти мамлакат иштирок этяпти: Саудия Арабистони, Ироқ, Қувайт, Жазоир, Қозоғистон, Россия ва Уммон. Бундан ташқари, ишлаб чиқаришнинг ҳақиқий ўсиши ҳозирги ташқи омиллар туфайли чекланган бўлиши мумкин.
Манбаларнинг таъкидлашича, бу қарор Форс кўрфазидаги вазият барқарорлашгунча ва Ҳормуз бўғози орқали юк ташиш тўлиқ тикланмагунча асосан рамзий бўлиб қолиши мумкин. Таъминотдаги узилишлар нефть бозорига босим ўтказяпти.
Аввалроқ, нефть нархи кескин кўтарилиб, тўрт йиллик энг юқори кўрсаткичга, яъни бир баррель учун 125 доллардан ошганлиги ҳақида хабар берилган эди. Мутахассислар келгуси ойларда авиакеросин танқислиги ва глобал инфляциянинг тезлашиши мумкинлиги ҳақида огоҳлантиряптилар.
Ташкилот маълумотларига кўра, март ойида ОПЕК+ мамлакатларида ҳақиқий ишлаб чиқариш ҳажми суткасига тахминан 35,06 миллион баррелни ташкил этган. Энг катта пасайишлар Саудия Арабистони ва Ироқ томонидан амалга оширилган. Россия ҳам инфратузилмага етказилган зарар туфайли ишлаб чиқаришни камайтирди.
Эслатиб ўтамиз, БАА 2026 йил 1 майдан бошлаб ОПЕК ва ОПЕК+ аъзоларидан чиқишга қарор қилган. Мамлакат 1967 йилда Абу-Даби амирлиги орқали ОПЕКга қўшилган ва 1971 йилда БАА ташкил этилганидан кейин ҳам аъзо бўлиб қолган.