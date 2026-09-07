Онкологияда дори воситалари хавфсизлигини ошириш учун янги тизим жорий этилди
ALMATY. Кazinform – Алмати онкология марказида роботлаштирилган дорихона комплекси ва дориларни ёпиқ герметик муҳитда суюлтириш тизими жорий этилди.
Янги технология дори воситаларини етказиб беришнинг асосий босқичларини — дориларни қабул қилиш ва сақлашдан тортиб, уларни суюлтириш ва беморларга беришгача автоматлаштириш имконини беради.
Кодлар ёрдамида ҳар бир дори воситасига ноёб рақамли идентификация берилади ва у билан боғлиқ ҳар бир ҳаракат тизимда қайд этилади. Шундай қилиб, мутахассислар дори воситасининг дорихона комплексига келган пайтдан бошлаб беморга юборилгунга қадар бутун ҳаракатини кузатиб боришлари мумкин.
Бу онкология хизматлари учун жуда муҳимдир. Ахир, дори воситаларини етказиб беришнинг аниқлиги ва хавфсизлиги даволаш сифати билан бевосита боғлиқ.
Шу билан бирга, Алматида онкология учун ёрдам самарадорлиги сезиларли даражада ошиб бораётган бир пайтда рақамлаштириш амалга оширилмоқда. Бугунги кунда шаҳар бўйича Алмати онкология марказида 38 мингдан ортиқ бемор рўйхатга олинган ва ҳар йили 27 мингдан ортиқ одам тиббий ёрдам олади. Сўнгги саккиз йил ичида кўрсатилаётган тиббий хизматлар ҳажми 2,5 баравар ошди.
Шу билан бирга, беш йиллик омон қолиш даражаси 46% дан 75% гача ошди.
Тизим дориларни аниқ дозалаш, хатолар хавфини камайтириш ва дори-дармонларни тайёрлаш жараёнини тўлиқ назорат қилиш имконини беради.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистонда онкология хизматлари учун ягона рақамли платформа ишга туширилади.