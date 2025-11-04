Олжас Бектенов спорт иншоотларининг мақсадли ва самарали ишлашини қатъий назорат қилишни буюрди
ASTANА. Кazinform – Давлат бизнесдан ижтимоий ва спорт инфратузилмасини ривожлантириш йўналишида масъулиятли қадамлар кутмоқда. Бу ҳақда Қозоғистон Республикаси Бош вазири Олжас Бектенов Ҳукумат йиғилишида маълум қилди.
— Ҳар бир қозоғистонлик учун ҳаёт тарзига айланиши керак бўлган спортни ривожлантириш Давлат раҳбарининг доимий эътиборида. Шу муносабат билан мамлакатнинг барча ҳудудларида спорт инфратузилмаси ва оммавий спортни ривожлантириш бўйича тизимли ишлар олиб борилмоқда. Асосий мақсад аҳолини жисмоний тарбия ва спорт билан қамраб олиш даражасини ошириш ва профессионал спортчиларни тайёрлаш учун зарур шароитларни яратишдир. Барча ҳудудларда спорт инфратузилмасини тенг равишда ривожлантириш ва турар жой массивларига яқин спорт майдончалари тармоғини яратиш зарур. Клублар ва секцияларни ривожлантиришга ҳам алоҳида эътибор қаратиш керак, — деди Ҳукумат раҳбари.
Шу муносабат билан Ҳукумат раҳбари нафақат янги иншоотлар қуришга, балки мавжуд спорт иншоотларидан самарали фойдаланишга ҳам эътибор қаратиш зарурлигини таъкидлади.
— Масалан, Алмати вилоятининг Талғар шаҳри аҳолиси “Ёшлар” стадиони бўшлигидан, спорт тадбирлари ўтказилмаётганидан ва секциялар йўқлигидан шикоят қилмоқда. Туризм ва спорт вазирлиги ҳамда ҳокимликлар спорт иншоотларининг мақсадли ва самарали ишлашини қатъий назорат қилишлари керак. Шуни таъкидлаш керакки, сўнгги йилларда спорт иншоотлари қурилиши жадал давом этмоқда. Фақат ўтган йили 90 та иншоот қурилди, улардан 61 таси қишлоқ жойларда қурилган. Бу жуда муҳим кўрсаткич, — деди Олжас Бектенов.
Бош вазир бу йил яна 102 та иншоот фойдаланишга топширилишини ва ишлар якунланишини айтди.
— Давлат харажатларини оптималлаштириш учун ҳокимликлар намунавий лойиҳалардан фаол фойдаланишлари ва бюджетдан ташқари молиялаштириш манбаларини жалб қилишлари керак. Давлат бизнесни қўллаб-қувватлайди, шунинг учун ижтимоий ва спорт инфратузилмасини ривожлантириш йўналишида масъулиятли қадамлар кутмоқда, — деди у.
Эслатиб ўтамиз, Ҳукумат ҳосил йиғим-терими кампаниясини якунлаш ва спорт инфратузилмасини ривожлантириш бўйича йиғилиш ўтказди.