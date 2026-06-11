Олжас Бектенов: Қозоғистон иқтисодиёти илк маротаба 300 миллиард доллардан ошди
ASTANA. Kazinform - Олжас Бектенов 16-чи Astana Mining & Metallurgy 2026 конгрессида иштирок этди. Ялпи мажлисда сўзга чиққан Бош вазир Қозоғистон иқтисодиёти 2025 йилда 6,5% барқарор ўсишни кўрсатганини таъкидлади, деб хабар беради Ҳукумат матбуот хизмати.
Ялпи ички маҳсулот илк марта 300 миллиард доллардан ошди. Бу натижа Давлатимиз раҳбари Қасим-Жомарт Тоқаевнинг технологиялар, инвестициялар, саноатни ривожлантириш ва инсон капиталига асосланган замонавий иқтисодиётни яратиш бўйича кўрсатмаларининг натижасидир.
“Мамлакатимизнинг янги Конституцияси ушбу йўналишнинг институционал асосларини белгилайди. У мулк ҳуқуқлари ва инвестицияларни ҳимоя қилиш кафолатларини мустаҳкамлайди, қонун устуворлиги тамойилларини мустаҳкамлайди ва мамлакатнинг узоқ муддатли иқтисодий ривожланиши учун мустаҳкам пойдевор яратади. Тоғ-кон металлургияси комплексини янада ривожлантириш ишида бу масала алоҳида аҳамиятга эга. Ер ости бойликларидан фойдаланиш, металлургия ва чуқур қайта ишлаш соҳаларида йирик лойиҳаларни амалга ошириш катта ва узоқ муддатли инвестиция циклларини талаб қилади. Шундай қилиб, институтларнинг барқарорлиги, бошқарувдаги шаффофлик ва бизнес томонидан юқори даражадаги ишонч саноатнинг барқарор ривожланишини таъминловчи асосий шартлардан бирига айланиб бормоқда”, - деди Олжас Бектенов.
Қозоғистон рақобатбардош афзалликларига таянган замонавий саноат сиёсатини амалга ошириш, янги авлод соҳаларини яратиш орқали барқарор иқтисодий ўсишини таъминлашда давом этади.
Таъкидлаш жоизки, Конгресс ҳар йили турли давлатлар вакиллари, бизнес ҳамжамияти, экспертлар ва халқаро ташкилотлар вакилларини тоғ-кон ва металлургия саноатининг келажагини муҳокама қилиш учун бирлаштирадиган нуфузли платформадир.
Форумда дунёнинг 16 мамлакатидан 1,5 мингдан ортиқ делегат тўплангани Қозоғистоннинг тоғ-кон ва металлургия комплексини ривожлантиришга бўлган юқори қизиқишнинг яққол далилидир.