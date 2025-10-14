Олжас Бектенов ҳокимларга барча соҳалардаги вазиятни тўғридан-тўғри назоратга олиш бўйича топшириқ берди
ASTANA. Kazinform — Ҳокимлар томонидан барча соҳалардаги вазиятни бевосита назорат қилиш жуда муҳим масала. Бу ҳақда Ҳукумат йиғилишида ҚР Бош вазир Олжас Бектенов маълум қилди.
“Жорий йилнинг 9 ойи якунлари бўйича ялпи ички маҳсулотнинг ўсиши 3,6 фоизни ташкил этди. Бироқ барқарор иқтисодий ўсиш учун бир қатор соҳаларда, жумладан, саноат, савдо ва транспорт каби муҳим тармоқларда ўсиш суръатларини ошириш зарур. Ишлаб чиқариш саноатидаги вазиятга алоҳида эътибор берилиши керак. Йил давомида белгиланган кўрсаткичларга эришиш учун барча захиралардан фойдаланиш зарур”, – деди Ҳукумат раҳбари.
Бош вазир кўрилаётган чора-тадбирларни амалга ошириш орқали иқтисодий ўсиш кўрсаткичларига эришиш маҳаллий ҳудудларда таъминланишини таъкидлади.
“Шундай экан, барча соҳалардаги вазиятни ҳокимлар бевосита назорат қилиб бориши ниҳоятда муҳим. Асосий макро кўрсаткичлар бўйича 11 та ҳудудда ижобий динамика шаклланди. Абай, Улитау ва Атирау вилоятлари ортда қолмоқда”, - деди Олжас Бектенов.
Муаллиф: Марлан Жиембай