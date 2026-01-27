Олжас Бектенов болаларнинг энергетик ичимликларга қизиқишини хавфли деб баҳолади
ASTANA. Kazinform — ҚР Бош вазири Олжас Бектенов бугун Ҳукумат йиғилишида болаларнинг энергетик ичимликларга қизиқишини хавфли ҳолат деб баҳолади.
“Жуда муҳим масала — болалар истеъмол қиладиган овқат. Афсуски, аксарият болаларимиз ва ўсмирларимизнинг тез тайёрланадиган таомларга, кейин эса энергетик ичимликларга қизиқиши кучайган.
Баъзан улар ҳатто бунга қарам бўлиб қоляпти. Ҳаммамиз бу таҳдидга қарши бутун мамлакат ва жамият сифатида курашишимиз керак. Жуда хавфли вазият. Таклифлар киритинглар”, — деди Ҳукумат раҳбари Соғлиқни сақлаш вазири Ақмарал Алназаровага.
Вазирнинг сўзларига кўра, 2024 йилда Соғлиқни сақлаш кодексига электрон сигареталар ва вейпларнинг муомаласини тўлиқ тақиқлаш тўғрисидаги қоида киритилган ва тақиқни бузганлик учун жиноий жавобгарлик ҳам кўзда тутилган.
“2025 йил 1 январдан бошлаб 21 ёшгача бўлган шахсларга энергетик ичимликлар сотиш тақиқланган. Кўрилаётган чора-тадбирлар мажмуаси Қозоғистонга 2025 йилда юқумли бўлмаган касалликлардан эрта ўлимни 25 фоизга камайтириш имконини берди ва ЖССТ Европа минтақасида ушбу мақсадга эришган 9 та мамлакат қаторига қўшилди. Қозоғистон Марказий Осиёда ушбу мақсадга эришган биринчи мамлакат сифатида тан олинган”, деди Ақмарал Алназарова.