17:29, 14 Октябрь 2025 | GMT +5
Олтин ва кумуш нархлари янги рекордларни қайд этди
ASTANA. Kazinform - Қимматбаҳо металлар жаҳон бозорида жорий иқтисодий трендлар ва инвестицион кутилмаларни акс эттирувчи барқарор нархлар ўсиши кузатилмоқда, деб хабар беради Kazinform савдо маълумотларига таяниб.
2025 йил декабрь ойидаги Comex биржасида олтин фьючерслари троя унцияси учун 4 182 долларни ташкил этиб, рекорд даражага етди.
Кумуш ҳам кўтарилиб, троя унцияси 52 доллардан ошади.
Ўтган ҳафта олтиннинг трой унцияси 4051,80 долларга сотилди.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу тез ўсишга инвесторларнинг инфляция ва қарзнинг ўсишидан хавотирланиб, қимматбаҳо металга маблағларни қўйганлари, марказий банкларнинг эса активларни диверсификация қилиш учун сотиб олгани сабаб бўлган.