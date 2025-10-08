Олтин нархи яна рекорд даражага етди
ASTANA. Kazinform - Comex товар биржасида олтин фьючерслари нархи бир унция учун 4 050 доллардан ошди, дея хабар беради Kazinform.
Астана вақти билан соат 10:05да қимматбаҳо металнинг троя унцияси 4 051,80 доллардан сотилди (0,36 фоизга ўсди). Соат 10:15 га келиб олтин нархи бир унция учун 4052,70 долларга етди (0,38 фоизга).
BBC маълумотларига кўра, олтин нархи 2025 йил бошидан бери 50 фоиздан ошган, олтин қуймалари эса сўнгги икки ойдан камроқ вақт ичида 20 фоиздан кўпроқ қимматлашган.
Мутахассисларнинг таъкидлашича, бу тез ўсиш инфляция ва қарз даражасининг ўсишидан хавотирда бўлган сармоядорларнинг қимматбаҳо металга пул тўкиши, марказий банклар эса активларни диверсификация қилиш учун сотиб олишлари билан боғлиқ.
Эслатиб ўтамиз, 6 октябрда товар биржасида олтин фьючерслари нархи 3900 доллардан ошиб, янги рекорд ўрнатган эди.
29 сентябрда яна бир рекорд ўрнатилди, бунда нарх 3800 доллардан ошди.