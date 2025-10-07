Олтин нархи мисли кўрилмаган юқори даражага етди
ASTANA. Kazinform - Comex товар биржасида олтин фьючерслари нархи бир унция учун 3900 доллардан ошди, дея хабар беради Kazinform.
Бу ҳозирги молия бозорлари тарихидаги олтиннинг энг юқори баҳосидир. Қимматбаҳо металлар нархининг ошиши АҚШ ҳукуматининг ёпилиши ва Федерал захира томонидан ставкаларни янада пасайтириши кутилаётганлиги сабабли хавфсиз активларга талабнинг ортиши билан боғлиқ бўлиши мумкин.
Жаҳон олтин кенгаши (World Gold Council) ўзининг сўнгги ҳисоботида Қозоғистон Миллий банки шу ойда олтиннинг энг йирик харидори бўлганини, ушбу рўйхатга Болгария Миллий банки ва Сальвадор Марказий захира банки ҳам қўшилганини таъкидлади.
Ўзбекистон Марказий банки маълумотларига кўра, 2025 йил октябрь ойида олтин танқислиги кузатилган. 3 октябрь ҳолатига кўра, пойтахтдаги банкларда бор-йўғи 17 дона олтин қуйма қолган.
Аввалроқ олтин нархи 3800 доллардан ошгани хабар қилинганди.