Олтин нархи бу йил қарийб 70 фоизга ошди, сабаблари нимада
ASTANА. Кazinform – Жаҳон бозорида олтин нархи яна бир тарихий рекордни янгилади ва бир унция учун 4400 доллардан ошди. Бу ҳақда BBC бизнес шарҳловчиси хабар беради.
Экспертларнинг фикрига кўра, олтин нархларининг ўсишига АҚШ Федерал резерви келгуси йилда базавий ставкаларни пасайтиришда давом этиши ҳақидаги кутилган натижалар таъсир кўрсатмоқда. Йил бошида бир унция олтин нархи тахминан 2600 доллар эди.
Дональд Трампнинг импорт божларини жорий этиш сиёсати ва фоиз ставкаларининг пасайиши ҳақидаги кутилган натижалар инвесторларни олтин ва бошқа қимматбаҳо металларни ўз ичига олган хавфсиз активларга ўтишга ундади.
Натижада, 2025 йил бошидан бери олтин нархи 68 фоизга ошди. BullionVault савдо платформасининг таҳлил бўлими бошлиғи Адриан Эшнинг сўзларига кўра, бу 1979 йилдан бери энг тез йиллик ўсишдир.
Душанба куни бошқа қимматбаҳо металлар нархи ҳам ошди. Кумуш бир унция учун 69,44 долларга етди ва бу ҳам рекорд даражадаги кўрсаткични ўрнатди. Эшнинг сўзларига кўра, олтин нархлари йил давомида фоиз ставкалари, урушлар ва савдо муносабатлари билан боғлиқ "секин, аммо барқарор тенденциялар" туфайли юқорига кўтарилди.
– Қимматбаҳо металлар бозори Трамп маълум бир жараённи бошлаганидан далолат бермоқда, натижада олтин нархлари кескин ошди. Савдо урушлари, Федерал резервга босим, геосиёсий кескинликлар - буларнинг барчаси бир-бири билан боғлиқ, — деди у.
Душанба куни олтин нархи 4400 доллардан ошиб, 4426,66 долларга етди. Инвесторларнинг фикрича, агар марказий банклар ставкаларни пасайтирса, облигациялар каби молиявий воситаларнинг даромадлилиги ҳам пасаяди. Шунинг учун улар ўз портфелларини диверсификация қилишга ва олтин ва кумуш каби активларга инвестиция қилишга ҳаракат қилмоқдалар.
Экспертлар орасида 2026 йилда АҚШда фоиз ставкаси икки марта пасаяди деган умумий тахмин мавжуд. Дунё бўйлаб марказий банклардан олтинга талаб ҳам ортиб бормоқда. Улар иқтисодий турбулентликдан ҳимоя қилиш, АҚШ долларига қарамликни камайтириш ва захираларини диверсификация қилиш учун ушбу метални сотиб олишмоқда. Бу ҳақда Goldman Sachs аналитик ҳисоботида айтилган.
Ribble Wealth Management таҳлилчиси Анита Райт йил давомида олтин нархларининг барқарор ўсишини инвесторларнинг уни инфляция ва иқтисодий ноаниқликдан ҳимоя қилиш воситаси сифатида кўришлари билан боғлайди.
— Молиявий активларга ва сиёсий барқарорликка ишонч пасайганда, одатда олтин биринчи бўлиб реакция беради. Бу асосий молиявий металдир, — деди у.
АҚШ долларининг заифлашиши ҳам олтин нархига таъсир қилмоқда. Бошқа қимматбаҳо металлар янада тезроқ кўтарилди. Масалан, кумуш сўнгги бир йил ичида 138 фоизга ошди ва платина 17 йил олдин ўрнатилган рекордни янгилади. Олтиндан фарқли ўлароқ, бошқа қимматбаҳо металлар ҳам саноатда кенг қўлланилади, бу эса талабга қўшимча таъсир кўрсатади.
Душанба куни нефть нархи ҳам кўтарилди. Ўтган ҳафта Дональд Трамп Венесуэлага йўл олган танкерларга денгиз блокадасини жорий қилди, унга АҚШ санкциялар киритди. Шу фонда Brent хом нефти баррелига 1,31 долларга кўтарилиб, 61,78 долларга етди.
Шу билан бирга, АҚШ хом нефти баррелига 1,25 долларга кўтарилиб, 57,77 долларга етди. Бироқ, бу нарх ҳали ҳам 2025 йил бошидаги нархдан паст.
Эслатиб ўтамиз, олтин нархи тарихда биринчи марта бир унция учун 4400 доллардан ошди.