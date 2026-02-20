11:10, 20 Февраль 2026 | GMT +5
Олимпиада-2026: қозоғистонлик спортчиларнинг 20 февралдаги мусобақалар жадвали
ASTANА. Кazinform — Қозоғистон спортчилари учун 20 февраль куни Милан ва Кортина-д'Ампеццо шаҳарларида 2026 йилги қишки Олимпия ўйинлари доирасида бўлиб ўтадиган мусобақалар жадвали эълон қилинди, деб хабар беради ҚР Спорт вазирлиги Спорт ва жисмоний тарбия қўмитаси.
14:30
Фристайл-акробатика/саралаш босқичи (эркаклар):
Асан Асилхан, Динмуҳаммед Раимкулов, Шерзод Хаширбаев, Роман Иванов.
20:30
Конькида учиш/1500 м (аёллар)
Надежда Морозова, Елизавета Голубева
00:15
Шорт-трек/чорак финал, 1500 м (аёллар)
Яна Хан, Ольга Тихонова
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик спортчиларнинг 19 февралдаги мусобақалар жадвалини эълон қилган эдик.