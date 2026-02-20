OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    11:10, 20 Февраль 2026 | GMT +5

    Олимпиада-2026: қозоғистонлик спортчиларнинг 20 февралдаги мусобақалар жадвали

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистон спортчилари учун 20 февраль куни Милан ва Кортина-д'Ампеццо шаҳарларида 2026 йилги қишки Олимпия ўйинлари доирасида бўлиб ўтадиган мусобақалар жадвали эълон қилинди, деб хабар беради ҚР Спорт вазирлиги Спорт ва жисмоний тарбия қўмитаси.

    Қишки Олимпиада
    Фото: МОҚ/ Сали Сабиров

    14:30

    Фристайл-акробатика/саралаш босқичи (эркаклар):

    Асан Асилхан, Динмуҳаммед Раимкулов, Шерзод Хаширбаев, Роман Иванов.

    20:30

    Конькида учиш/1500 м (аёллар)

    Надежда Морозова, Елизавета Голубева

    00:15

    Шорт-трек/чорак финал, 1500 м (аёллар)

    Яна Хан, Ольга Тихонова

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик спортчиларнинг 19 февралдаги мусобақалар жадвалини эълон қилган эдик.

    Теглар:
    Қишки Олимпиада Олимпиада 2026 Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!