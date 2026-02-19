10:09, 19 Февраль 2026 | GMT +5
Қишки Олимпиада: қозоғистонлик спортчиларнинг 19 февралдаги мусобақалар жадвали
МILAN. Кazinform — 19 февралда ХХV қишки Олимпия ўйинлари мусобақаларининг ўн иккинчи куни Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бошланди, деб хабар беради Туризм ва спорт вазирлиги матбуот хизмати.
15:00
Фристайл-акробатика/саралаш (эркаклар)
Асан Асилхан, Динмуҳаммед Раимқулов, Шерзод Хаширбаев, Роман Иванов.
23:00
Фигурали учиш/эркин дастур (аёллар)
Софья Самоделкина
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик спортчиларнинг 18 февралдаги мусобақалар жадвалини эълон қилган эдик.