OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    10:09, 19 Февраль 2026 | GMT +5

    Қишки Олимпиада: қозоғистонлик спортчиларнинг 19 февралдаги мусобақалар жадвали

    МILAN. Кazinform — 19 февралда ХХV қишки Олимпия ўйинлари мусобақаларининг ўн иккинчи куни Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бошланди, деб хабар беради Туризм ва спорт вазирлиги матбуот хизмати.

    Қишки Олимпиада
    Фото: Сали Сабиров

    15:00

    Фристайл-акробатика/саралаш (эркаклар)

    Асан Асилхан, Динмуҳаммед Раимқулов, Шерзод Хаширбаев, Роман Иванов.

    23:00

    Фигурали учиш/эркин дастур (аёллар)

    Софья Самоделкина

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик спортчиларнинг 18 февралдаги мусобақалар жадвалини эълон қилган эдик.

    Теглар:
    Қишки Олимпиада Олимпиада 2026 Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!