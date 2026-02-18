Қишки Олимпиада: қозоғистонлик спортчиларнинг 18 февралдаги мусобақалар жадвали
LIVINGО. Кazinform — 18 февралда ХХV қишки Олимпия ўйинлари мусобақаларининг ўн биринчи куни Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бошланди.
Бугун 11 нафар қозоғистонлик спортчи 4 спорт тури бўйича мусобақаларда иштирок этади.
Қозоғистон терма жамоасининг мусобақалар жадвали:
13:45 - чанғи пойгаси, жамоавий спринт
Иштирокчилар: Надежда Степашкина, Ксения Шалигина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Амирғали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков.
14:00 - Тоғ чанғиси, слалом (аёллар)
Иштирокчи: Александра Скороходова
14:00 — фристайл-акробатика, саралаш (аёллар)
Иштирокчи: Аяна Жолдас
17:00 — фристайл-акробатика, финал (аёллар)
Иштирокчи: Аяна Жолдас (саралаш босқичида муваффақиятли иштирок этса)
00:15 — Шорт-трек, чорак финал ва финал (эркаклар 500 метрга югуриш)
Иштирокчи: Абзал Ажиғалиев, Деннис Никиша
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик спортчиларнинг 17 февралдаги мусобақалар жадвалини эълон қилган эдик.