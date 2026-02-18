OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    09:08, 18 Февраль 2026 | GMT +5

    Қишки Олимпиада: қозоғистонлик спортчиларнинг 18 февралдаги мусобақалар жадвали

    LIVINGО. Кazinform — 18 февралда ХХV қишки Олимпия ўйинлари мусобақаларининг ўн биринчи куни Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бошланди.

    Қишки Олимпиада
    Фото: Спортни ривожлантириш дирекцияси

    Бугун 11 нафар қозоғистонлик спортчи 4 спорт тури бўйича мусобақаларда иштирок этади.

    Қозоғистон терма жамоасининг мусобақалар жадвали:

    13:45 - чанғи пойгаси, жамоавий спринт

    Иштирокчилар: Надежда Степашкина, Ксения Шалигина, Анна Мельник, Дарья Ряжко, Амирғали Муратбеков, Виталий Пухкало, Наиль Башмаков.

    14:00 - Тоғ чанғиси, слалом (аёллар)

    Иштирокчи: Александра Скороходова

    14:00 — фристайл-акробатика, саралаш (аёллар)

    Иштирокчи: Аяна Жолдас

    17:00 — фристайл-акробатика, финал (аёллар)

    Иштирокчи: Аяна Жолдас (саралаш босқичида муваффақиятли иштирок этса)

    00:15 — Шорт-трек, чорак финал ва финал (эркаклар 500 метрга югуриш)

    Иштирокчи: Абзал Ажиғалиев, Деннис Никиша

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик спортчиларнинг 17 февралдаги мусобақалар жадвалини эълон қилган эдик.

