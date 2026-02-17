Қишки Олимпиада: қозоғистонлик спортчиларнинг 17 февралдаги мусобақалар жадвали
LIVINGО. Кazinform — 17 февралда ХХV қишки Олимпия ўйинларининг ўнинчи куни Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бошланди.
Бугун 10 нафар қозоғистонлик спортчи 5 спорт тури бўйича мусобақаларда иштирок этади.
Қозоғистон терма жамоаси мусобақалари жадвали:
14:00 — чанғи иккикураши, баланд платформа
Иштирокчи: Шинғис Рақпаров
14:45 — фристайл-акробатика, саралаш (аёллар)
Иштирокчи: Аяна Жолдас
17:30 — фристайл-акробатика, саралаш (эркаклар)
Иштирокчилар: Асан Асилхан, Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимқулов, Роман Иванов
17:45 — чанғи иккикураши, чанғи пойгаси
Иштирокчи: Шинғис Рақпаров
18:52 — конькида учиш, жамоавий таъқиб (аёллар, ярим финал, финал)
Иштирокчи: Қозоғистон жамоаси
22:45 — фигурали учиш, қисқа дастур (аёллар)
Иштирокчи: София Самоделкина
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик спортчиларнинг 16 февралдаги мусобақалар жадвалини эълон қилган эдик.