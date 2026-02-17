OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    10:17, 17 Февраль 2026 | GMT +5

    Қишки Олимпиада: қозоғистонлик спортчиларнинг 17 февралдаги мусобақалар жадвали

    LIVINGО. Кazinform — 17 февралда ХХV қишки Олимпия ўйинларининг ўнинчи куни Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бошланди.

    Қишки Олимпиада
    Фото: Сали Сабиров

    Бугун 10 нафар қозоғистонлик спортчи 5 спорт тури бўйича мусобақаларда иштирок этади.

    Қозоғистон терма жамоаси мусобақалари жадвали:

    14:00 — чанғи иккикураши, баланд платформа

    Иштирокчи: Шинғис Рақпаров

    14:45 — фристайл-акробатика, саралаш (аёллар)

    Иштирокчи: Аяна Жолдас

    17:30 — фристайл-акробатика, саралаш (эркаклар)

    Иштирокчилар: Асан Асилхан, Шерзод Хаширбаев, Динмухаммед Раимқулов, Роман Иванов

    17:45 — чанғи иккикураши, чанғи пойгаси

    Иштирокчи: Шинғис Рақпаров

    18:52 — конькида учиш, жамоавий таъқиб (аёллар, ярим финал, финал)

    Иштирокчи: Қозоғистон жамоаси

    22:45 — фигурали учиш, қисқа дастур (аёллар)

    Иштирокчи: София Самоделкина

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик спортчиларнинг 16 февралдаги мусобақалар жадвалини эълон қилган эдик.

