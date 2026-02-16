OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    11:10, 16 Февраль 2026 | GMT +5

    Қишки Олимпиада: қозоғистонлик спортчиларнинг 16 февралдаги мусобақалар жадвали

    LIVINGO. Кazinform — 16 февралда ХХV Қишки Олимпия ўйинларининг тўққизинчи куни Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бошланди.

    Олимпиада иштирокчилари
    Фото: Туризм ва спорт вазирлиги

    Бугун 6 нафар қозоғистонлик спортчи 3 спорт тури бўйича мусобақаларда иштирок этади.

    Қозоғистон терма жамоасининг мусобақалар жадвали:

    14:00 — Тоғ чанғиси, слалом (эркаклар)

    Иштирокчи: Ростислав Хохлов

    15:00 — Шорт-трек, 500 м (эркаклар), 1000 м (аёллар)

    Иштирокчилар: Денис Никиша, Абзал Ажиғалиев, Ольга Тихонова

    23:00 — Чанғида трамплиндан сакраш, жамоавий мусобақа

    Иштирокчилар: Иля Мизерних, Данил Васильев

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик спортчиларнинг 15 февралдаги мусобақалар жадвалини эълон қилган эдик.

    Теглар:
    Қишки Олимпиада Олимпиада 2026 Спорт
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!