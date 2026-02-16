11:10, 16 Февраль 2026 | GMT +5
Қишки Олимпиада: қозоғистонлик спортчиларнинг 16 февралдаги мусобақалар жадвали
LIVINGO. Кazinform — 16 февралда ХХV Қишки Олимпия ўйинларининг тўққизинчи куни Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бошланди.
Бугун 6 нафар қозоғистонлик спортчи 3 спорт тури бўйича мусобақаларда иштирок этади.
Қозоғистон терма жамоасининг мусобақалар жадвали:
14:00 — Тоғ чанғиси, слалом (эркаклар)
Иштирокчи: Ростислав Хохлов
15:00 — Шорт-трек, 500 м (эркаклар), 1000 м (аёллар)
Иштирокчилар: Денис Никиша, Абзал Ажиғалиев, Ольга Тихонова
23:00 — Чанғида трамплиндан сакраш, жамоавий мусобақа
Иштирокчилар: Иля Мизерних, Данил Васильев
