09:08, 15 Февраль 2026 | GMT +5
Қишки Олимпиада: қозоғистонлик спортчиларнинг 15 февралдаги мусобақалар жадвали
LIVINGО. Кazinform — 15 февралда ХХV қишки Олимпия ўйинларининг саккизинчи куни Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бошланди.
Бугун 6 нафар қозоғистонлик спортчи 4 спорт тури бўйича мусобақаларда иштирок этади.
Қозоғистон терма жамоасининг мусобақалар жадвали:
14:00 — тоғ чанғиси, гигант слалом (аёллар)
Иштирокчи: Александра Скороходова.
14:30 — фристайл-могул, параллель могул (эркаклар)
Иштирокчи: Павел Колмаков.
15:15 — биатлон, 12,5 км масофага югуриш (эркаклар)
Иштирокчилар: Владислав Киреев, Асет Дуйсенов.
21:03 — Конькида учиш, 500 м (аёллар)
Иштирокчилар: Кристина Силаева, Арина Иляшченко.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик спортчиларнинг 14-февралдаги мусобақалар жадвалини эълон қилган эдик.