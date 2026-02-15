OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    09:08, 15 Февраль 2026 | GMT +5

    Қишки Олимпиада: қозоғистонлик спортчиларнинг 15 февралдаги мусобақалар жадвали

    LIVINGО. Кazinform — 15 февралда ХХV қишки Олимпия ўйинларининг саккизинчи куни Италиянинг Милан ва Кортина-д’Ампеццо шаҳарларида бошланди.

    Қишки Олимпиада
    Фото: Сали Сабиров

    Бугун 6 нафар қозоғистонлик спортчи 4 спорт тури бўйича мусобақаларда иштирок этади.

    Қозоғистон терма жамоасининг мусобақалар жадвали:

    14:00 — тоғ чанғиси, гигант слалом (аёллар)

    Иштирокчи: Александра Скороходова.

    14:30 — фристайл-могул, параллель могул (эркаклар)

    Иштирокчи: Павел Колмаков.

    15:15 — биатлон, 12,5 км масофага югуриш (эркаклар)

    Иштирокчилар: Владислав Киреев, Асет Дуйсенов.

    21:03 — Конькида учиш, 500 м (аёллар)

    Иштирокчилар: Кристина Силаева, Арина Иляшченко.

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик спортчиларнинг 14-февралдаги мусобақалар жадвалини эълон қилган эдик.

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
