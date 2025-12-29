Олимлар жисмоний фаоллик ва деменция ўртасидаги боғлиқликни аниқладилар
ASTANА. Кazinform – Америкалик олимлар томонидан Framingham Heart Study доирасида ўтказилган янги тадқиқот шуни кўрсатдики, ўрта ёшли ва кекса одамларда мунтазам жисмоний фаоллик деменция ривожланиш хавфини 41-45% га камайтиради. Ушбу маълумотлар қозоғистонликлар учун қанчалик муҳим, деб ўрганиб чиқди Каzinform мухбири.
Маълум бўлишича, ҳимоя таъсири генетик мойилликка эга одамларда, жумладан, Альцгеймер касаллигининг асосий хавф омилларидан бири сифатида маълум бўлган АРОE4 мутациясининг ташувчиларида ҳам кузатилади.
Ушбу тадқиқот 1948 йилдан бери давом этмоқда ва эпидемиологиядаги энг муҳим лойиҳалардан бири ҳисобланади. Бу Фрамингем аҳолисининг бир неча авлодларининг соғлиғини кузатиш орқали юрак-қон томир ва бошқа сурункали касалликлар учун хавф омилларини аниқлашга ёрдам беради.
Янги тадқиқотга рўйхатдан ўтиш пайтида деменция бўлмаган 4290 та иштирокчи киритилган. Барча иштирокчилар уйқу вақти, ҳаракатсиз вақт ва жисмоний фаолликни баҳолашни якунладилар, бу енгил, ўртача ва кучли фаолликни ўз ичига олади. Таҳлил шуни кўрсатдики, энг аниқ профилактик таъсир ўрта ёшда (45-64 ёш) ва айниқса қариликда (65-88 ёш) жисмоний фаолликни сақлаб қолган одамларда кузатилган.
Тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, жисмоний фаоллик мияга қон оқимини яхшилайди, яллиғланишни камайтиради ва ҳимоя нейрон механизмларини қўллаб-қувватлайди. Бу жараёнлар жисмоний машқларни когнитив пасайишнинг олдини олиш учун энг самарали ўзгартирилиши мумкин бўлган омиллардан бирига айлантиради.
Олимларнинг таъкидлашича, кекса одамлар, айниқса касалликнинг оилавий тарихига эга бўлганлар учун тавсияларга мунтазам жисмоний машқларни киритиш устувор вазифа бўлиши керак.
– Тадқиқотлар шуни кўрсатдики, жисмоний машқлар мия қариши траекториясини ўзгартириши мумкин. Мунтазам жисмоний машқлар метаболизмни яхшилайди, нейронларнинг ишончли ишлашига ёрдам беради ва мияни яллиғланишдан ҳимоя қилади. Ҳатто АРОE4 мутациясининг мавжудлиги ҳам жисмоний фаолликнинг ижобий таъсирини инкор этмайди, айниқса одам қариликда фаол бўлиб қолса, - деди гиёҳвандлик бўйича мутахассис ва Руҳий саломатлик мутахассислари ассоциацияси президенти профессор Сағат Алтинбеков.
