Альцгеймер касаллигига қарши табиий ҳимоя топилди
ASTANА. Кazinform — Сент-Луисдаги Вашингтон университети ва Калифорния университети олимларидан иборат халқаро гуруҳ мияни Альцгеймер, Паркинсон ва бошқа нейродегенератив касалликларнинг ҳалокатли таъсиридан ҳимоя қилишга ёрдам берадиган янги рибонуклеин кислотаси (РНК) молекуласини кашф этди.
Рeport агентлигининг хабар беришича, тадқиқот Molecular Psychiatry журналида чоп этилган.
— Биз Альцгеймер касаллиги, фронтотемпорал деменция ва бошқа патологияларга чалинган беморларнинг миясида даражаси кескин пасайган FAM151B-DT, узоқ вақт кодланмаган рибонуклеин кислотаси ҳақида гапирамиз. Олимлар бу РНК "оқсил балансини" тартибга солишда иштирок этишини аниқладилар. Яъни, у ҳужайраларга нуқсонли тау оқсиллари ва α-синуклеинни йўқ қилишга ёрдам беради, уларнинг тўпланиши нейронларнинг ўлимига олиб келади, — дейилади хабарда.
Тадқиқотчилар FAM151B-DTни сунъий равишда йўқ қилганларида, ҳужайралар ўз-ўзини тозалаш қобилиятини йўқотди: аутофагия (ҳужайра янгиланишининг табиий жараёни — таҳр.) бузилди ва токсик оқсил агрегатлари тезроқ тўплана бошлади. Аксинча, бу РНК фаоллигини ошириш ҳужайра ўз-ўзини тозалаш механизмларини фаоллаштирди ва шикастланган оқсиллар миқдорини камайтирди.
Олимларнинг фикрича, FAM151B-DT келажакда даволаб бўлмайдиган нейродегенератив касалликларни даволаш учун истиқболли нишон бўлиши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, олимлар Хантингтон касаллигининг ривожланишини 4 баробар секинлаштиришга муваффақ бўлишди.