Олимлар ёшлар орасида саратон касаллиги кўпайишининг сабабини тушунтирдилар
ASTANА. Кazinform — Баъзи саратон турлари ёшлар орасида тез-тез ташхисланмоқда. Бунинг сабабларидан бири тананинг биологик қаришининг тезлашишидир. Бу хулосага Вашингтон университети тиббиёт мактаби олимлари келишди, деб хабар беради DW.
Германия саратон тадқиқотлари маркази (DKFZ) маълумотларига кўра, мамлакатда 20-39 ёшдаги одамлар орасида йўғон ичак ва тўғри ичак саратони билан касалланиш сезиларли даражада ошди. Шунга ўхшаш тенденция АҚШда ҳам кузатилмоқда, бу ерда бу кўрсаткич янада юқори. Тадқиқотчилар шунингдек, ёшлар орасида суяк илиги саратони ва бачадон саратонининг кўпайганини қайд этишди.
Олимлар кўплаб беморларда хронологик ёш ва биологик ёш ўртасида сезиларли фарқ борлигини аниқладилар. Хронологик ёш ҳаёт йиллари билан ўлчанса-да, биологик ёш тананинг қанчалик чарчаганлигини акс эттиради. Тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, бугунги ёшларнинг танаси олдинги авлодларникига қараганда тезроқ қариши мумкин.
Тадқиқот муаллифлари, шунингдек, ҳозиргача биологик қаришнинг тезлашиши ва саратон хавфининг ортиши ўртасида фақат боғлиқлик топилганини ва улар ўртасида тўғридан-тўғри сабаб-оқибат боғлиқлиги исботланмаганлигини таъкидладилар.
Тадқиқотчилардан бири Рон Яхимовичнинг сўзларига кўра, биологик ёшга таъсир қилувчи омилларнинг қарийб ярми генетика билан боғлиқ, қолган ярмига эса инсоннинг ўзи таъсир қилиши мумкин. Мунтазам жисмоний фаоллик, етарлича уйқу ва мувозанатли овқатланиш биологик қаришни секинлаштиришга ёрдам беради. Ёшлигидан семириш, ҳаракатсизлик ва уйқусизлик қариш жараёнини тезлаштирадиган омиллар қаторига киради.
Эслатиб ўтамиз, АҚШда экспериментал саратон вакцинаси баъзи беморларнинг дардига даво бўлди.