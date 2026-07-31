Олимлар Хиросимадан олдин номаълум бўлган ноёб қотишмани кашф этдилар
ASTANА. Кazinform — Флоренция университети олими Лука Бинди бошчилигидаги халқаро тадқиқотчилар гуруҳи 1945 йил 6 августда Хиросимада атом бомбаси портлашидан кейин пайдо бўлган илгари номаълум бўлган сунъий қотишмани кашф этди, деб хабар беради БелТА.
Янги материал Хиросима кўрфази қирғоқларидаги қумда топилган шишасимон ҳиросимитларни ўрганиш пайтида кашф этилди. Бу заррачаларни биринчи марта геолог Марио Ванье Мотоудзина ярим оролининг пляжларини ўрганиш пайтида кашф этган.
Олимлар шарсимонлардан бирини таҳлил қилиш пайтида ноёб қотишма заррачасини топдилар. Унинг асосий таркиби темир ва хром, шунингдек, кремний, никел, марганец, молибден ва алюминийдан иборат. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, материал фанга маълум бўлган квазикристалли тузилишга эга.
Тадқиқотчиларнинг фикрига кўра, бу қотишма ядровий портлаш пайтида ҳосил бўлган аралаш металл буғларининг конденсацияси ва кейин олов шари билан бирга тез совиши натижасида ҳосил бўлган.
Олимларнинг фикрига кўра, ядровий портлашлар пайтида юзага келадиган босимнинг кескин ўзгариши, жуда юқори ҳарорат, моддаларнинг буғланиши ва кейинчалик эритмалар ва аэрозолларнинг конденсацияси метеорит тушиши ёки кучли чақмоқ уриши пайтида кузатиладиган жараёнларга ўхшайди. Бундай экстремал шароитлар ноёб минераллар ва металл фазаларининг ҳосил бўлишига олиб келади.
Тадқиқот муаллифлари бундай қотишмалар юқори ҳароратларда юқори механик мустаҳкамлик, коррозияга чидамлилик ва барқарорликка эга бўлиши мумкинлигини таъкидладилар. Бундан ташқари, ядровий портлашларнинг оқибатлари мувозанатсиз қотишмаларнинг ҳосил бўлиш механизмларини ўрганиш ва янги материалларни кашф этиш имконини берувчи табиий лабораторияга ўхшайди.
Тадқиқот натижалари Science Advances илмий журналида чоп этилди.
Эслатиб ўтамиз, олимлар молекулаларни танийдиган нейрон тармоғини яратдилар.