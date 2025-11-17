Олимлар болалар орасида гипертония тарқалишидан хавотирда
ASTANА. Каzinform — Бутун дунё бўйлаб болалар орасида юқори қон босими (гипертония) ҳолатлари сони ортиб бормоқда, деб хабар беради Кабар агентлиги Lancet порталига таяниб.
“Болалар гипертонияси кўплаб болаларга таъсир қилади ва бу кўрсаткич ўсиб бормоқда”, — деб хабар беради нашр.
Олимлар бу тенденцияни турмуш тарзининг ёмонлашиши ва семиришнинг кўпайиши билан боғлайдилар. 443 914 болани қамраб олган мақолаларни таҳлил қилганда, тадқиқот муаллифлари болаларда гипертония тарқалиши 2000 йилдан 2020 йилгача деярли икки баравар ошганини аниқладилар: ўғил болаларда 3,4% дан 6,53% гача ва қиз болаларда 3,02% дан 5,82% гача.
Тадқиқот натижаларига изоҳ берар экан, Испания кардиология жамияти президенти Игнасио Фернандес Лосано бу рақамлар мутахассислар узоқ вақтдан бери ўз амалиётида кузатганларини тасдиқлашини айтди.
— Бу хавотирли, чунки болалар ва ўсмирларнинг юрак-қон томир ҳолати барқарор равишда ёмонлашмоқда. Гипертензия катталар касаллиги бўлиб, унинг бундай ёшда пайдо бўлиши хавотирли, — деди у.
Артериал гипертензия — бу систолик қон босими (СҚБ) 140 мм сим. уст. ва ундан юқори бўлиши ва бир вақтнинг ўзида ёки алоҳида диастолик қон босими (ДҚБ) ≥ 90 мм сим. уст. билан тавсифланган синдром. Жаҳон соғлиқни сақлаш ташкилоти (ЖССТ) маълумотларига кўра, 2020 йил охирида дунёда 1,13 миллиард одам гипертензияга чалинган, уларнинг тахминан 40% ўз касалликлари ҳақида билмаган ва атиги 10% даволанмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Германия 16 ёшгача бўлган болалар учун TikTok ва Instagramни тақиқлашни таклиф қилмоқда.