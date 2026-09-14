«Одиссея» Universal тарихидаги энг кўп даромад келтирган фильмга айланди
ASTANA. Kazinform - Кристофер Ноланнинг «Одиссея» фильми жаҳон прокатида 1,677 миллиард доллардан ортиқ маблағ тўплаб, Universal Pictures тарихидаги энг кўп касса тушуми келтирган фильмга айланди. Бу ҳақда Kazinform агентлиги The Hollywood Reporterга таяниб хабар беради.
Гомернинг машҳур эпик достони асосида суратга олинган мазкур тўлиқ метражли фильм 2015 йилда Universal Pictures томонидан ишланган «Юра даври олами» фильмини касса тушумлари бўйича ортда қолдирди.
Айни пайтда «Одиссея» жаҳон прокати тарихидаги энг кўп даромад келтирган фильмлар рўйхатида 12-ўринни эгаллаб турибди. Шунингдек, у кинофраншизага кирмайдиган фильмлар орасида барча даврларнинг энг кўп даромад келтирган учинчи картинаси ҳисобланади.
NBCUniversal Entertainment раиси Донна Лэнгли шундай деди:
“Бу бутун бир авлод воқеаси бўлиб, томошабинларни яна бир бор кинотеатрлар атрофида бирлаштиряпти”.
Шуни таъкидлаш жоизки, «Одиссея» 17 июлда экранларга чиққанидан бери жаҳон прокатида тарихий натижаларни қайд этиб келмоқда.