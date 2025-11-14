Ob-havo: 14 noyabr kuni Qozog‘istonning aksariyat qismida tuman tushadi va yaxvonlik hosil bo‘ladi
ASTANA. Kazinform – «Qazgidromet» RDK 14 noyabr kuni bir qator hududlar uchun ob-havo bo‘yicha ogohlantirish e’lon qildi.
Sinoptiklarining ma’lumotlariga ko‘ra, Qarag‘andi viloyatidagi yo‘llarda va Qarag‘anda shahrida yaxvonlik hosil bo‘ladi.
Mang‘istau viloyatining g‘arbi va janubida tuman tushadi. Kechasi va ertalab Aqtauda tuman tushadi.
Kechasi Jetisu viloyatining tog‘li hududlarida tuman tushadi. 14-15 noyabr kunlari shamol shimoli-sharqdan esadi, Olako‘l ko‘llari hududida 15-20, ba’zan 23-28 m/s gacha kuchayadi.
Atirau viloyatining g‘arbi, shimoli va janubida tuman tushadi. Kechasi va ertalab Atirau shahrida ham tuman tushadi.
Qostanay viloyatining g‘arbi, shimoli va sharqida tuman bo‘ladi.
Kechasi Aqto‘be viloyatining shimoli-sharqida yaxvonlik hosil bo‘ladi.
G‘arbiy Qozog‘iston viloyatining g‘arbi, shimoli va janubida tuman tushadi. Kechasi va ertalab Oral shahrida tuman tushadi.
Kechasi va ertalab Aqmola viloyatining g‘arbi, shimoli va sharqida tuman tushadi. Yo‘llarda yaxvonlik hosil bo‘ladi.
Sharqiy Qozog‘iston viloyatining shimoli va sharqida qor yog‘adi, bo‘ron bo‘ladi, tuman tushadi va yaxvonlik hosil bo‘ladi. Shamol shimoli-g‘arbdan, shimoldan esadi, kechasi va ertalab viloyatning janubi va markazida 15-20 m/s ga yetadi. O‘skemenda yaxvonlik hosil bo‘ladi.
Kechasi Abay viloyatining shimoli va markazida qor, bo‘ron va yaxvonlik hosil bo‘ladi. Kechasi va ertalab janub va markazda tuman tushadi. Shamol shimoli-g‘arbdan, shimoldan, kechasi janubda, sharqda va markazda 15-20 m/s ga yetadi. Semeyda kechasi yaxvonlik hosil bo‘lishi mumkin.
Kechasi va ertalab Almati viloyatining janubida tuman tushadi.
Pavlodar viloyatining g‘arbi, shimoli va janubida tuman tushadi.
14-15 noyabr kunlari Jambil viloyatining janubida va tog‘li hududlarda kechasi va ertalab tuman tushadi. Shamol shimoli-sharqdan esadi, hududning shimoli-sharqi va tog‘li hududlarida 15-20 m/s ga yetadi, 14 noyabr kuni kunduzi va 15 noyabr kechasi esa shamol tezligi 23 m/s ga yetadi. Tarazda 14-15 noyabr kunlari kechasi va ertalab tuman tushadi.
Astana shahrida yo‘llarda yaxvonlik hosil bo‘lishi mumkin.
Kechasi Qizilo‘rda viloyatining shimolida tuman tushadi.
Kechasi Shimoliy Qozog‘iston viloyatining shimoli va sharqida bo‘ron bo‘ladi. G‘arbda tuman tushadi. Shamol janubi-g‘arbdan, kunduzi viloyatning g‘arbi, shimoli va janubida 15-20 m/s tezlikda esadi.
Eslatib o‘tamiz, 13 noyabr kuni Qozog‘istonning aksariyat qismida yog‘ingarchilik va yaxvonlik hosil bo‘lishi haqida xabar bergan edik