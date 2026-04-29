Нью-Йоркда электр энергияси билан ҳаракатланадиган ҳаво таксиси ишга туширилади
ASTANА. Kazinform — Янги транспорт воситаси яқинда Манхэттен ва Жон Ф. Кеннеди халқаро аэропорти ўртасида қатнаш вақтини тежайди. У тирбандликларни четлаб ўтади, деб хабар беради Кazinform агентлигининг Вашингтондаги мухбири.
Нью-Йорк шаҳридаги электр энергияси билан ҳаракатланадиган ҳаво таксиси энди аэропортгача бўлган икки соатлик йўлни тахминан 7 дақиқада босиб ўтади. У бир вақтнинг ўзида 4 тагача йўловчини олиб юриши мумкин.
eVTOL ("электр вертикал учиш ва қўниш"нинг қисқартмаси) деб номланган самолёт бензин ёки реактив ёқилғи ўрнига батареяларда ишлайди. У вертолёт каби учиб, қўна олади ва самолёт каби уча олади. Самолёт Калифорнияда жойлашган Joby Aviation томонидан ишлаб чиқилган.
Янги самолёт анъанавий вертолётга қараганда арзонроқ ва қулайроқ, чунки у кўпинча катта ва мураккаб ҳимоя воситаларини талаб қилади.
Компаниянинг ҳисоб-китобларига кўра, Манхэттен ва Ж. Кеннеди ўртасидаги йўл тахминан 200 долларга тушиши мумкин, бу Uber Black билан бир хил.
Янги самолёт ҳозирда Blade вертолётлари хизмат кўрсатадиган йўналишларда учиши режалаштирилган. Буларга Манхэттендаги вертолёт майдончалари ва Ньюарк, Вестчестер округи ва Хэмптонс каби ҳудудларга парвозлар киради.
Тижорат мақсадларида фойдаланишдан олдин, самолёт АҚШ Федерал авиация маъмуриятидан сертификат олиши керак.
Расмийларнинг таъкидлашича, тез орада рухсатнома берилиши мумкин, бу эса электр билан ҳаракатланадиган ҳаво таксисининг Нью-Йорк транспорт тизимининг доимий қисмига ўтишини тезлаштириши мумкин.
Эслатиб ўтамиз, Буюк Британияда биринчи ҳаво таксиси 2029 йилда ишга туширилади.