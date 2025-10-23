Нью-Йорк шаҳрида Республика куни шарафига Қозоғистон байроғи кўтарилди
Манхэттеннинг молия округида Республика куни муносабати билан Қозоғистон Республикаси давлат байроғини кўтариш маросими бўлиб ўтди, деб хабар беради Kazinform мухбири ҚР Ташқи ишлар вазирлигига таяниб.
Тадбирда Нью-Йорк мерияси, дипломатик корпус, Қозоғистоннинг БМТдаги доимий ваколатхонаси, Қозоғистоннинг Нью-Йоркдаги Бош консуллиги вакиллари, шунингдек, қозоқ жамоатчилиги вакиллари ва талабалар иштирок этди.
Бу йилги тадбир Нью-Йорк мериясининг Қозоғистон мероси кунини (Kazakhstan Heritage Day) расмий эълон қилиши билан алоҳида аҳамият касб этди.
Нью-Йорк мери Эрик Адамс номидан имзоланган ушбу акт Қозоғистонга ҳурмат ва қозоқ ҳамжамиятининг шаҳарнинг маданий ва ижтимоий ривожланишига қўшган ҳиссасини эътироф этиш белгиси бўлди.
Муаллиф: Рустем Қожибаев