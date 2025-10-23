OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    14:35, 23 Октябрь 2025 | GMT +5

    Нью-Йорк шаҳрида Республика куни шарафига Қозоғистон байроғи кўтарилди

    Манхэттеннинг молия округида Республика куни муносабати билан Қозоғистон Республикаси давлат байроғини кўтариш маросими бўлиб ўтди, деб хабар беради Kazinform мухбири ҚР Ташқи ишлар вазирлигига таяниб.

    Флаг Казахстана подняли в Нью-Йорке в честь Дня Республики
    Фото: МИД РК

    Тадбирда Нью-Йорк мерияси, дипломатик корпус, Қозоғистоннинг БМТдаги доимий ваколатхонаси, Қозоғистоннинг Нью-Йоркдаги Бош консуллиги вакиллари, шунингдек, қозоқ жамоатчилиги вакиллари ва талабалар иштирок этди.

    Бу йилги тадбир Нью-Йорк мериясининг Қозоғистон мероси кунини (Kazakhstan Heritage Day) расмий эълон қилиши билан алоҳида аҳамият касб этди.

    Нью-Йорк мери Эрик Адамс номидан имзоланган ушбу акт Қозоғистонга ҳурмат ва қозоқ ҳамжамиятининг шаҳарнинг маданий ва ижтимоий ривожланишига қўшган ҳиссасини эътироф этиш белгиси бўлди.

    Муаллиф: Рустем Қожибаев

    Теглар:
    Республика куни АҚШ Жаҳон янгиликлари
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!