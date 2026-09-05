Nvidia Hugging Face платформасини 13 миллиард долларга сотиб олди
ASTANА. Кazinform – Nvidia сунъий интеллект моделларини ишлаб чиқувчилар ва фойдаланувчиларни боғлайдиган платформа Hugging Face тахминан 13 миллиард долларга сотиб олиш бўйича келишувга эришди, деб хабар беради АP.
Компания назоратни қўлга олганидан кейин ҳам Hugging Face очиқ платформа сифатида ишлашда давом этади. Фойдаланувчилар сунъий интеллект моделларини юклаб олишлари, тарқатишлари ва ўз эҳтиёжларига мослаштиришлари мумкин бўлади.
Nvidia президенти Женсен Ҳуангнинг айтишича, компания очиқ кодли сунъий интеллект технологияларига қизиқиш ортиб боришига ишонишини айтди.
– Очиқ ёндашув компанияларга ёпиқ сунъий интеллект хизматлари учун пул тўлаш ўрнига тайёр моделлардан фойдаланиш ва уларни ўз вазифаларига мослаштириш имконини беради. Биз келажакда кўпроқ ташкилотлар очиқ моделларни танлайди, деб ҳисоблаймиз, — деди Женсен Ҳуанг.
Nvidia OpenAI ва Anthropic каби компанияларнинг ёпиқ ечимларига альтернатива сифатида очиқ моделларга талаб ортишини башорат қилмоқда.
Бу келишув сунъий интеллект хавфсизлиги ҳақидаги хавотирлар кучайиб бораётган бир пайтда амалга оширилди. Сунъий интеллект платформаларига бир қатор ҳужумлар АҚШ президенти Дональд Трамп илғор сунъий интеллект тизимларининг миллий хавфсизликка келтириб чиқариши мумкин бўлган хавфларни кўриб чиқиш механизмини яратиш тўғрисидаги фармонни имзолаганидан бир ой ўтгач содир бўлди.
Трампнинг фармони энг кучли сунъий интеллект тизимларини оммага тақдим этилишидан олдин бир ой ичида потенциал хавфларни баҳолашни талаб қилади.
Hugging Face платформасини сотиб олиш Nvidia компаниясининг дастурий таъминот ва очиқ сунъий интеллект технологиялари соҳасидаги мавқеини мустаҳкамлайди. Компания энди илғор сунъий интеллект моделларини ўқитиш ва бошқариш учун чиплар бозорида етакчи ўринни эгаллайди.
Эслатиб ўтамиз, NVIDIA АI тармоқларини тезлаштириш учун Marvellга 2 миллиард доллар сармоя киритиши ҳақида ёзган эдик.