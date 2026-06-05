Норвегия қирғоқлари яқинида денгиз тубидан XVIII асрга оид артефактлар билан бирга кема топилди
ASTANA. Kazinform - Норвегия қирғоқлари яқинида, Скагеррак бўғозида, тахминан 600 метр чуқурликда XVIII асрга оид чўкиб кетган кема топилди. Унда яхши сақланган чинни, хрусталь ва бошқа қимматли артефактлар мавжуд, деб хабар беради Kazinform Кабарга таяниб.
Reuters агентлигининг хабар беришича, топилмани масофадан бошқариладиган сувости қурилмаларидан фойдаланадиган компания эгаси амалга оширган.
Кейинчалик мутахассислар воқеа жойига юборилди ва улар кема қолдиқлари мавжудлигини тасдиқлаганлар. Унинг ичкарисида тартиб билан жойланган чинни буюмлар, шунингдек хрусталь люстра парчалари, тўқимачилик буюмлари ва дон маҳсулотлари сақлангани аниқланган.
Экспертларнинг дастлабки баҳоларига кўра, кема 1750 йилларда чўкиб кетган. Андреас Бьелланд Эриксен таъкидлашича, бу топилма сувости археологияси технологияларининг ривожланишини кўрсатади. Барча аниқланган артефактлар реставрацияга юборилган, мутахассислар эса кеманинг келиб чиқиши ва унинг йўналишини аниқлаш учун архивларни ўрганишни давом эттирмоқда.